Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, yeniden yapılandırma kapsamında kredilerin tahsili amacıyla Doğuş Holding’e üç yıl süreyle geri alım hakkı tanındı. Bu süre zarfında Galataport hisselerinin yüzde 49’u kredi veren bankalara devredilecek.

Bankaların Galataport’taki sermaye payları şu şekilde şekillenecek:

TSKB: Yüzde 5,23

Yüzde 5,23 İş Bankası: Yüzde 7,18

Yüzde 7,18 Yapı Kredi: Yüzde 13,2

Yüzde 13,2 Garanti BBVA: Yüzde 12,28

Bankalar, hisselerin devrinin 2024 yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Yapılan bu anlaşmayla, Türkiye’nin önemli turizm ve ticaret projelerinden biri olan Galataport’un yönetiminde, borçlu bankaların önemli bir rol oynaması gündeme geldi. Doğuş Holding’e ise projede kontrolü yeniden ele almak için üç yıl süreyle geri alım hakkı tanındı.