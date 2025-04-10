İlk Çocuğa Tek Seferlik, Diğerlerine Aylık Destek

Yönetmeliğe göre, ilk çocuk için ailelere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası doğum yardımı verilecek. İkinci çocuk için ise her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla, herhangi bir vergi veya kesinti uygulanmaksızın ailelere ulaştırılacak.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Doğum yardımı için başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği diğer başvuru kanallarından gerçekleştirilebilecek. Yardımdan yararlanabilmek için anne veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

Beş Yaşına Kadar Sürecek Destek

İkinci ve sonraki çocuklar için sağlanan aylık yardımlar, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar devam edecek. İlk çocuk için yapılan tek seferlik destek başvurusu, doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde yapılabilecek. Diğer çocuklar içinse başvuru süresi, çocuğun 5 yaşını doldurana dek geçerli olacak.

Haksız Ödemelere Karşı Önlem

Yönetmelikte, yanlış beyanla haksız yere doğum yardımı alan kişiler hakkında yaptırım uygulanacağı belirtildi. Bu kişilerin, aldıkları tutarları yasal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekecek. Ayrıca, bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal süreç başlatılacak. Yardım ödemeleri ise hiçbir şekilde haczedilemeyecek.

Yeni yönetmelik, hem ailelerin refahını artırmayı hem de demografik yapıyı desteklemeyi hedefliyor.