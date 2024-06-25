Yaşam alanlarını özenle güzelleştiren, geniş ürün seçenekleri, şık tasarımları ve kalitesi ile fark yaratan Türkiye’nin öncü mobilya markalarından Doğtaş, Reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında başarılarıyla öne çıkan marka ve ajansların ödüllendirildiği Brandverse Awards 2024’te altın ödülün sahibi oldu. Veri Analitiği alanında rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görülen Doğtaş, bu yıl da bu alandaki başarısını pekiştirdi. Katılan markalar Sami Basut başkanlığında jüri değerlendirmesi sonucu, 8 ana bölüm ve alt kategorilerinde 1 yıl boyunca 50 binden fazla hesap incelenerek kazananın belirlendiği kategoride ödül aldı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards yıl boyunca sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele alarak sektör standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.