Doğan Holding, katma değerli alanlara ve geleceğin işlerine yatırım yapmaya, yürüttüğü dijitalleşme, odaklanma ve sadeleşme projeleri ile portföyünü dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hubert Medya Grubu ile ortaklığı bulunan Doğan Burda Dergi Grubu’ndaki paylarının tamamını Altun Capital’e devretme kararı aldı. Doğan Holding’e ait söz konusu payların devir işlemleri Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, konuyla ilgili olarak;

“Dergi yayıncılığı Türkiye’de seksenli yıllarda başlamış olsa da sektör, Doğan Burda şemsiyesi altında gelişti ve kurumsallaştı. Doğan Grubu ve Hubert Medya Grubu’nun ortaklığında kurulan Doğan Burda, bugün sadece yayıncılık değil deneyim ve etkinlik pazarlaması konusunda da öncü bir konumda ve Türkiye’deki tüm markalarla iş birliği yaparak milyonlara ulaşıyor. Doğan Grubu olarak 2018 yılında medya sektöründen büyük ölçüde çıktıktan sonra, portföyümüzün sade ve odaklı bir yapıya kavuşması için değişim ve dönüşümünü sürdürüyoruz. Sorumlu bir yatırım holdingi perspektifiyle bazı sektörlerde derinleşirken, farklı yatırım ve odakla daha büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda dijital içeriğe yatırım yaparak büyümeyi hedefleyen Altun Capital’in Doğan Burda Dergi’ye olan ilgisini ortağımız Hubert Burda Medya Grubu ile birlikte değerlendirdik ve 8 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Doğan Burda Dergi’deki hisselerimizin tamamını Altun Capital’e devretmek üzere sözleşme imzaladık. Altun Capital’in dijitalleşme bakış açısıyla Doğan Burda dergi grubunun medya sektöründeki güçlü yerini daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Sektöre ve grup yayınlarını ilgiyle takip eden okurlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.