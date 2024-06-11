Hanelere 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ermesinin ardından yeni bir fatura desteği üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. "Sosyal tarife" düzenlemesi ile ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteğinde bulunulacağı belirtiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Buna göre düşük gelirli ile yüksek gelirli olanlar farklı tarife üzerinden ücretlendirilecek. Bu kademeli fiyat uygulaması, her hanenin gelirine göre belirlenecek.

Kulislere göre örneği yüksek gelirliden 3 bin TL'lik faturanın tamamı alınırken dar gelirliden bunun belli bir miktarı, örneğin yüzde 30 kadarı alınacak. Geri kalanı ise devlet ödeyecek.

Gelir gruplarının hangi kritere göre seçileceğiyle ilgili özel bir çalışma yapılacak. Düzenlemeyle ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

Doğal gazda Haziran ayı tarifesi

BOTAŞ, haziran ayında mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı