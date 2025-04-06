Fidan açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayetle mücadele etmiştir. Biz bugüne kadar milletimiz dışında hiç kimseden emir almadık, icazet istemedik. Türkiye’yi hedef alan tüm odaklara karşı kararlılıkla mücadele ettik” ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özgür Özel’i hedef alan açıklamasında Fidan, siyaseti sokak üzerinden şekillendirmeye çalışmakla ve meşruiyeti sandık dışında aramakla suçladı. "Yıllarca darbe gölgesinde siyaset yapan geleneğin temsilcisi Özgür Özel’dir" diyen Fidan, Özel’in dış destek arayışlarına da dikkat çekti.

“Haftalardır dış güçlerden medet uman, yabancı başkentlerden destek dilenen, yolsuzlukla ilgili davaları kahramanlık hikâyesine dönüştürmeye çalışan Özgür Özel’dir” diyen Bakan, bu yaklaşımı "kişisel hırsların komplo teorileriyle harmanlanması" olarak tanımladı ve bu anlayışı reddettiklerini ifade etti.

Açıklamasını “Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diyerek noktalayan Fidan, hükümetin milli iradeye dayalı duruşunu sürdüreceğini vurguladı.