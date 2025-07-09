İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şirketlerin doğrudan TMSF tarafından değil, artık yeniden Polat ailesi tarafından yönetilmesine karar verdi. Ancak bu yönetim tamamen serbest değil; şirketler, artık TMSF’nin atadığı denetim kayyımları tarafından sıkı bir şekilde izlenecek.

Bu ne anlama geliyor?

Artık şirketler kendi sahipleri tarafından yönetilecek ama atılacak her önemli adım —özellikle para transferleri, ödemeler gibi mali işlemler— TMSF’nin denetiminden geçecek ve onay almadan yapılamayacak.

TMSF’nin kayyım olarak görev yaptığı dönemde, şirketlerde şeffaf bir muhasebe düzeni kurulmuş, kayıt dışı işlemlere son verilmiş ve devlet yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmişti. Yeni dönemde bu düzenin korunması ve sürdürülebilirliği için TMSF, bir nevi "bağımsız denetçi" rolünü üstlenecek.

Karar, resmi olarak Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecek.

Polat ailesi şirketlerinin kontrolünü geri almış gibi görünse de, TMSF’nin denetimi olmadan hareket etmeleri mümkün olmayacak. Bu uygulama, hem şirketlerin iç denetimini sağlamak hem de kamu yararını korumak amacıyla yürürlüğe girmiştir.

TMSF'den Yapılan açıklama Şöyle:

TMSF’yi Ceza Muhakemeleri Kanunu 133. maddesi gereği yönetim kayyımı olarak görevlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları, bugünkü duruşmada İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırılarak, şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin “denetim kayyımı”nın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiş olup denetim kayyımı olarak yine TMSF görevlendirilmiştir.

“Denetim kayyımlığı” kararının gereği olarak, bundan böyle Dilan-Engin Polat Şirketleri sahipleri tarafından yönetilecek, ancak TMSF’nin atadığı denetim kayyımları tarafından denetlenmeye devam edilecek ve onayları alınmadan örneğin ödeme yapılamayacaktır.

TMSF’nin kayyımlık yaptığı dönemde şirketler mevzuat gereği basiretli tacir sıfatıyla yönetilmiş, uluslararası muhasebe standartlarına uygun sistem kurularak kayıt dışı harcamalara son verilmiş ve özellikle şirketlerin Kamu borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiştir.

Denetim Kayyımlığına dair karar Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.