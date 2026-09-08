Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Ballon d'Or) ödülü için 2026 yılının adayları belli oldu.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or ödül töreni öncesi adaylar belli oldu. Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldızı ve son Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele ile Altın Top'u en fazla kazanan Lionel Messi de listede yer aldı.

Altın Top ödülü için adaylar şöyle:

'Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior, Vitinha.'