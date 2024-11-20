Didem Aras, Koçaslanlar Holding'in Vizyoner Liderlerinden Biri Olarak İki Farklı Sektördeki Başarısını Konuşturuyor

Koçaslanlar Holding'in yönetiminde, otomotiv ve enerji sektörlerinde büyük bir başarıya imza atan Didem Aras, bu yıl yeni bir dönüm noktasına imza atarak Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürlüğü'ne ek olarak Koçaslanlar Enerji’nin Genel Müdürlüğü'ne de atanmıştı. Aras, güçlü liderlik vizyonu ve stratejik düşünme yeteneğiyle her iki sektörde de fark yaratmaya devam ediyor.

Yeni Görevine Yüksek Motivasyonla Başladı

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’daki Genel Müdürlük görevini sürdüren Didem Aras, Koçaslanlar Enerji’nin de başına getirilmesinin kariyerindeki önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Aras, her iki sektörün birbirine olan güçlü bağlarının farkında olarak, bu yeni görevi hem büyük bir sorumluluk hem de heyecan verici bir gelişim fırsatı olarak değerlendiriyor. “Otomotiv sektöründeki köklü mirası ileriye taşımak ve enerji sektöründe güçlü bir oyuncu haline gelmek, benim için büyük bir onur” diyen Aras, yeni görevinde şirketin sürdürülebilir projeler ve yenilikçi çözümlerle sektöre yön verme amacını taşıdığını vurguluyor.

Farklı Sektörlerde Kazandığı Deneyim, Vizyonunu Güçlendiriyor

Koçaslanlar Holding bünyesindeki kariyerine farklı görevlerde bulunarak başlayan Aras, her iki sektörde de elde ettiği deneyimle daha yenilikçi ve kapsamlı çözümler geliştirebilme becerisi kazandığını ifade ediyor. Aras, “Bu yolculuk bana geniş bir perspektif kazandırarak profesyonel anlamda derin bir birikim oluşturmama olanak sağladı. Koçaslanlar Holding'in vizyonunu ileriye taşıma sorumluluğu benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda ilham verici bir motivasyon kaynağı” diyor.

Enerji Sektöründe Koçaslanlar’ın Yenilikçi Vizyonu

Koçaslanlar Holding, enerji sektöründeki teknolojik çözümleriyle de adından söz ettiriyor. Özellikle HICI şarj cihazları, yüksek kalite ve dayanıklılığıyla dünya çapında 60’tan fazla ülkede kullanılmakta. Aras, HICI’nin sunduğu pantograf sistemiyle şehir içi ulaşımda çevre dostu ve verimli çözümler sunduklarını belirtiyor. Elektrikli otobüslerin yaygınlaşmasını sağlayan bu inovasyonun, Koçaslanlar’ın enerji sektöründeki liderliğini pekiştirdiğini söylüyor.

Elektrikli Araçlar İçin Önemli Adımlar

Aras, elektrikli araçlara yönelik şarj cihazları sektöründe yürüttükleri projelerin, sadece kariyerinde değil, aynı zamanda enerji sektörünün geleceğinde de önemli bir iz bırakma fırsatı sunduğunu belirtiyor. Koçaslanlar Enerji olarak, sürdürülebilir enerji çözümleri ve yenilikçi teknolojilerle sektördeki dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Aras, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırarak çevresel etkileri minimize etmeyi amaçladıklarını vurguluyor. Ayrıca, ticari araç filoları için enerji tüketim analizlerini optimize etme ve verimli şarj çözümleri sunma gibi projelerin de heyecan verici olduğunu ekliyor.

Koçaslanlar Holding’in Şirket Kültürü ve Değerleri

Didem Aras, Koçaslanlar Holding’in müşteri odaklılık, dürüstlük ve inovasyon gibi değerlerinin, liderlik anlayışını şekillendiren temel unsurlar olduğunu belirtiyor. Aras, bu değerlerin, hem bireylerin hem de ekiplerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıdığını ifade ediyor. Şirketin stratejik hedeflerine odaklanarak liderlik ettiği projelerde, bu değerlerin kendisi için bir rehber işlevi gördüğünü söylüyor.

Kadın Liderlerin Gücü ve İş Dünyasında Eşitlik

Kadın lider olarak iş dünyasında güçlü bir rol model olma sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Aras, Koçaslanlar Holding gibi köklü bir yapıda yer almanın, kadınların iş hayatında her alanda başarılı olabileceğini kanıtlama açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. “Kadın lider sayısının artması, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanması adına büyük bir adımdır ve bu, daha parlak bir geleceği mümkün kılar” diyor.

Aras, iş hayatındaki kadınlara şu mesajı veriyor: “Hiçbir şey imkânsız değildir. Kararlılık, disiplin ve azimle çalışarak, kendinize inandığınız sürece önünüzdeki engelleri aşabilirsiniz. Güçlü bir kadın, sadece kendi hedeflerine ulaşmakla kalmaz; aynı zamanda etrafındaki dünyayı da değiştirir.”

Koçaslanlar Holding’teki liderliği ve sektördeki başarılı kariyeriyle Didem Aras, kadın liderlerin iş dünyasında nasıl fark yaratabileceğine dair güçlü bir örnek sunmaya devam ediyor.