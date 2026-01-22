Dünyanın en prestijli yat ve su sporları fuarları arasında yer alan Boot Düsseldorf’ta tanıtımı yapılan proje, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra sürdürülebilir turizm, yerel ekonomi ve iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

Boot Düsseldorf’ta Tanıtıldı

Boot Düsseldorf Fuarı’nda düzenlenen tanıtım programı, dünyaca ünlü İsveçli sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson’ın sunumuyla başladı. “Derin Miras” tanıtım videosunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul bir konuşma yaptı. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO’su Murat Sarıkaya arasında imzalanan protokol ile devam etti. Proje bu imza ile birlikte ulusal ve uluslararası platformlarda resmen duyuruldu.

Batıklar Katodik Koruma ile Geleceğe Taşınacak

Çanakkale Deniz Savaşları’ndan kalan batıklar, savaşın en şiddetli anlarına tanıklık etmiş, tarihsel ve kültürel açıdan büyük öneme sahip miras unsurları olarak öne çıkıyor. “Derin Miras” projesi kapsamında bu batıklar, katodik koruma teknolojisi kullanılarak korozyona karşı korunacak. Bu yöntemle batıkların zamanla yok olmasının önüne geçilirken, çevreye zarar verecek boya gibi uygulamalara başvurulmayacak.

Elektrokimyasal koruma yöntemiyle batıkların yanına yerleştirilecek galvaniz anotlar sayesinde korozyon durdurulacak. Böylece ağır metal salınımı ve buna bağlı karbon emisyonları azaltılırken, batıkların çevresinde oluşacak yapay resifler deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturacak.

Dünyanın En Popüler Sualtı Parklarından Biri Olması Hedefleniyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Boğazı’nda yer alan 27 batık ve 2 resif olmak üzere toplam 29 noktayı dalışa açarak Gelibolu Tarihi Sualtı Parkını dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Derin Miras projesinin, uluslararası dalış turizmi açısından Çanakkale’yi cazip bir destinasyon haline getirerek yerel ekonomiye önemli katkı sunması bekleniyor.

Proje aynı zamanda sualtı tarihi ve bilimsel araştırmalar için de doğal bir laboratuvar işlevi görecek.

“Evrensel Bir Sorumluluk Projesi”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yer alan savaş gemisi batıkları, yalnızca milletimizin değil, insanlık tarihinin ortak hafızasını taşıyan eşsiz kültürel miras unsurlarıdır. Derin Miras, bu ortak mirası bilimsel koruma ve sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe taşıyan evrensel bir sorumluluk projesidir. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile birlikte Tarihi Alan, dünyanın en büyük açık hava müzesini inşa etme yolunda önemli bir adım daha atmıştır."

Kaşdemir, dünyanın dört bir yanındaki dalış tutkunlarını Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nı keşfetmeye davet etti.

“Uzun Soluklu Bir Taahhüt”

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO’su Murat Sarıkaya ise Derin Miras’ın uzun vadeli bir sürdürülebilirlik projesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bu proje ile tarihî değerlerimizi korumanın yanı sıra Çanakkale Boğazı’nın biyolojik çeşitliliğine ve sürdürülebilir turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyoruz. Derin Miras, uzun yıllar boyunca sahipleneceğimiz bir proje olacak. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çevresel ve sosyal projelerle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sunduk. Derin Miras da ‘iyi bir komşu olma’ vizyonumuzun kalıcı bir parçası olacak.”

“Derin Miras” projesiyle birlikte Çanakkale Boğazı’nın derinliklerindeki tarih, bilimsel yöntemlerle korunarak hem doğaya hem de insanlığın ortak hafızasına saygılı bir anlayışla geleceğe taşınacak.