Birlik Başkanı Erkan Zandar, ayakkabı ihracatının 2018’de 64 milyon dolardan 2020’de 112 milyon dolara yükseldiğini, ancak 2024–2025 döneminde 91 milyon dolara gerilediğini belirterek, kur politikasının rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Zandar, “İhracatçının en temel beklentisi, enflasyonla doğru orantılı ve öngörülebilir bir kurdur. Bugün fiyat açısından pahalı bir ülke konumundayız” dedi.

Saraciye ve deri konfeksiyonun katma değer avantajına dikkat çeken Zandar, ölçekli firma sayısının yetersizliğine ve nitelikli iş gücü sorununa işaret etti. Ham deri ve kürk tarafında ise küresel fiyat düşüşlerinin kilogram ihracat değerlerini aşağı çektiği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde sektörde konsolidasyon yaşanacağını ifade eden Zandar, teknoloji ve otomasyon yatırımlarının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin rekabet avantajının butik, tasarım odaklı ve katma değerli üretimde olduğunu söyledi.

Birlik Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise hammaddeye erişimin sektörün en can yakıcı sorunu olduğunu belirterek, Türkiye’de üretilmeyen ara maddelere uygulanan ithalat vergilerinin ihracatçıyı zorladığını dile getirdi. Finansmana erişimde fuar prefinansmanı ve teşvik ödemelerinin hızlandırılması taleplerini yineledi.

Gündoğdu ayrıca, İzmir Deri Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması çağrısı yaparak, kümelenme olmadan sürdürülebilir büyümenin zor olduğunu vurguladı. ABD pazarında Türkiye’nin payının %0,26 seviyesinde kaldığını hatırlatan Gündoğdu, hedefin %1 paya ulaşmak olduğunu söyledi.