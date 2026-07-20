Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan hukuki süreçte, dosya kısa süre önce Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Ancak yüksek mahkemenin dosyayı adli tatilin ardından değerlendireceği bildirildi.

31 Ağustos'ta sona erecek adli tatilin ardından Yargıtay'ın dosyayı esastan ele alması bekleniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Yargıtay'ın öncelikle dosyayı usul yönünden incelemesi bekleniyor. İncelemede, istinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan ve yönetimin görevden uzaklaştırılması kararlarının hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Yüksek Mahkeme'nin önünde öne çıkan olası senaryolar ise şöyle:

İstinaf kararının onanması halinde mutlak butlan kararı kesinleşebilecek.

Hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda karar bozularak dosya yeniden istinafa gönderilebilecek.

Tedbir kararına ilişkin farklı, kurultayın iptaline ilişkin farklı değerlendirme yapılabilecek.

Usule ilişkin eksiklikler nedeniyle dosya esasa girilmeden de bozulabilecek.

Siyasi kulislerde yeni parti iddiaları

Yargıtay incelemesinin ertelenmesi, siyasi kulislerde konuşulan yeni parti iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

Kulis bilgilerine göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay sürecinden istediği sonucu alamaması halinde yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yaptığı öne sürülüyor. Parti programı, tüzük çalışmaları ve kurucular kuruluna ilişkin hazırlıkların sürdüğü iddia edilirken, yeni oluşumun ismine ilişkin çeşitli değerlendirmeler de kamuoyuna yansıdı.

Öte yandan bu iddialar hakkında Özgür Özel tarafından resmen açıklanmış bir kuruluş kararı bulunmuyor.

Dosya nasıl bu aşamaya geldi?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mahkeme, kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle hükümsüz olduğuna karar vermiş, bu karar doğrultusunda önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetiminin göreve dönmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Özgür Özel, temyiz başvurusunda bulunarak dosyayı Yargıtay'a taşımıştı. Böylece nihai hukuki değerlendirme süreci Yargıtay aşamasına geçmiş oldu.

Yargıtay'ın vereceği karar, hem kurultay davasının hukuki geleceği hem de CHP'deki yönetim tartışmalarının seyri açısından belirleyici olacak. Öte yandan yeni parti kurulacağı yönündeki iddialar şu aşamada resmi makamlarca doğrulanmış değil ve siyasi süreçte yaşanacak gelişmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.