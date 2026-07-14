Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 'Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı bütün ülkenin bayramı. Bu bayramı da bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ve çok kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimizle birlikte bu meydanda coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz ve bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum kuruluşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı bu meydana davet ediyoruz. Yarın saat, akşam bu meydan inşallah dolup taşacak' dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Valilik Meydanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki AK Parti teşkilatı da katılarak destek verdi. Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıla dikkat çeken Vali Yılmaz, konuşmasında milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

'Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı bütün ülkenin bayramı'

Tüm vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını anma etkinliklerine davet eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi yarın 15 Temmuz 2026. Yani, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün haince darbe girişimine kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Yarın, 10. yılını bu meydanda, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'müzü kutlayacağız. Bu hepimizin bayramı. Bu Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı bütün ülkenin bayramı. Bu bayramı da bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ve çok kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimizle birlikte bu meydanda coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz ve bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum kuruluşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı bu meydana davet ediyoruz. Yarın saat, akşam bu meydan inşallah dolup taşacak. Bu meydanda bir kez daha cennet vatanımıza, şanlı bayrağımıza, vatanımıza el uzatmaya kalkışanlara hep birlikte en gür sesle, en gür sesle bu vatana sahip çıktığını, çıkılacağını, sahip çıktığımızı bir kez daha göstereceğiz. Çünkü Türk milleti öyle bir millettir ki vatanı söz konusu olduğunda, hepimiz biliyoruz 15 Temmuz'da yaşananları, tankların altına korkmadan yatan milletin evlatları var. Böyle evlatlar olduğu sürece, bu ruh olduğu sürece de Allah'ın izniyle şanlı al bayrağımız göklerde hep dalgalanacak, cennet vatanımıza hainler giremeyecektir. Ben, yarın bütün Eskişehirli hemşehrilerimi bu meydana davet ediyorum.'