Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda kent genelinde sürdürülen yatırımları açıkladı. Yaklaşık 1 milyar liralık köprülü kavşak projelerinden 350 milyon liralık araç filosu yatırımına, asfalt çalışmalarından tarımsal desteklere kadar birçok projeyi kamuoyuyla paylaşan Dutlulu, '17 ilçemizde hizmet üretmeye aralıksız devam ediyoruz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, kent genelinde devam eden yatırım ve hizmetleri değerlendirdi. Altyapı, üstyapı, ulaşım, tarım ve sosyal belediyecilik alanlarında 17 ilçede çalışmaların sürdüğünü belirten Dutlulu, yaklaşık 1 milyar liralık köprülü kavşak projeleriyle Manisa'nın ulaşım sorununa kalıcı çözümler üretileceğini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana Manisa'nın her noktasına hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Dutlulu, 'Altyapıdan üstyapıya, dijital dönüşümden tarımsal desteklere, çevreci yatırımlardan sosyal belediyeciliğe kadar şehrimizin her noktasına dokunan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz' dedi.

1 milyar liralık kavşak yatırımı

Ergenekon Kavşağı Projesi'nin yaklaşık 350-400 milyon lira maliyetle hayata geçirildiğini ve çalışmaların başladığını belirten Dutlulu, bunun Manisa Büyükşehir Belediyesi tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olacağını söyledi. İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki trafiği rahatlatacak projenin yanı sıra Yunusemre'deki Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı ile Akhisar girişindeki kavşak projelerinin de yapım ihalesine çıkacağını ifade eden Dutlulu, bu iki yatırımın toplam bedelinin 600 milyon liranın üzerinde olacağını, temel atma törenlerinin ise sonbaharda yapılmasının planlandığını kaydetti.

Asfalt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Haziran ayında belediyeye ait asfalt plentlerinde 9 bin 224 ton rotmiks ve 8 bin 520 ton sıcak asfalt üretildiğini açıklayan Dutlulu, il genelinde 4,5 kilometre sıcak asfalt ile 152 kilometre sathi kaplama çalışmasının tamamlandığını söyledi. Yılbaşından bu yana ise 15 kilometre sıcak asfalt serildiğini belirten Dutlulu, Muradiye Çullu Caddesi, Gördes Sindel-Çiçekli yolu ve Manisa merkezdeki Çarşı Bulvarı'nda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

İl genelinde 110 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasının tamamlandığını aktaran Dutlulu, Salihli'deki beton parke ve bordür fabrikasında ise haziran ayında 56 bin 800 metrekare kilit parke taşı üretildiğini, ilçe belediyeleri ile Fen İşleri Dairesi'ne toplam 95 bin 846 metrekare parke taşı sevk edildiğini ifade etti.

350 milyon liralık araç filosu

Belediyenin öz kaynaklarıyla araç filosunu güçlendirdiğini belirten Başkan Dutlulu, kredi kullanılmadan yaklaşık 350 milyon lira bedelle satın alınan 37 adet taşıt ve iş makinesinin hizmete alındığını açıkladı.

Tarımsal kalkınmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Dutlulu, yüzde 75 hibeli tohum ve gübre desteği başvurularının yoğun talep üzerine 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını söyledi.

Gördes, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde yüzde 75 hibeli '20 koyun + 1 damızlık koç' desteğinin başlatıldığını belirten Dutlulu, ayrıca 5 bin üreticiye dağıtılacak damlama sulama boruları için 56 milyon 535 bin liralık ihalenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kent genelinde 7 sulama havuzu ve 1 betonarme su deposunun tamamlandığını aktaran Dutlulu, Kırkağaç ve Salihli'de iki taral doldurma tesisi kurulduğunu, planlanan 12 tarımsal sondajın 9'unun tamamlandığını, Akhisar ve Köprübaşı'nda iki yeni hayvan içme suyu göleti yapıldığını ve Köprübaşı'ndaki 73 çilek üreticisine yüzde 75 hibeli malç naylonu desteği sağlandığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Srebrenitsa Katliamı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ile Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yılı dolayısıyla şehit ve gaziler anılırken, gündemde yer alan maddeler de meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı.