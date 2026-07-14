Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle halk buluşmaları ve saha ziyaretlerinin ardından bu kez ilçe merkezindeki çarşı esnafıyla bir araya geldi. Gün boyunca iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Tetik, esnafa hayırlı işler dileyerek talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla birebir iletişimi önceleyen bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Tetik, belediyeciliğin makamdan değil, sahadan yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Çarşı esnafıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Tetik, hem yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de kent merkezine ilişkin beklentileri not aldı.

Nazilli Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Tetik, belediyenin geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntıların büyük ölçüde geride bırakıldığını söyledi.

Belediyenin artık yatırım ve hizmet üreten güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Başkan Tetik; 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kaynaklarımızı doğru kullanmak, belediyemizin mali disiplinini sağlamak ve israfı önlemek için yoğun bir çalışma yürüttük. Bugün geldiğimiz noktada mali yükünü önemli ölçüde hafifletmiş, hizmet üretme kapasitesi artmış güçlü bir Nazilli Belediyesi var. Artık önceliğimiz vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde karşılamak. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Nazilli'nin her mahallesine, her sokağına eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.

Saha çalışmaları nedeniyle günün büyük bölümünü vatandaşların arasında geçirdiğini belirten Başkan Tetik, belediyede her zaman bulunamayabileceğini ancak iletişim kanallarını açık tuttuklarını söyledi.

Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla oluşturulan 444 1 391 WhatsApp İletişim Hattını hatırlatan Başkan Tetik; 'Sahada olduğumuz için zaman zaman makamda bulunamıyorum. Ancak hemşehrilerimiz bize ulaşmakta hiçbir zorluk yaşamayacak. 444 1 391 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden taleplerini, önerilerini ve yaşadıkları sorunları doğrudan bize iletebilirler. Tüm başvurular titizlikle değerlendiriliyor ve ilgili birimlerimiz tarafından hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor. Biz vatandaşımızın sesine kulak veren, ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.