TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı. Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, zor bir süreçten geçtiklerini ancak çalışmaya devam ederek bir an önce puan ya da puanlar kazanmak istediklerini belirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta 12. hafta itibariyle 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 20 puan toplayan Denizli İdmanyurdu; 21 puanla 4. sırada bulunan Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Futbolda bahis soruşturması kapmasında yaklaşık 11 oyuncusunu kaybeden ve sıkıntılı günler geçiren Denizli temsilcisi kritik Balıkesirspor maçı hazırlıklarına Şirinköy Stadında yaptığı çalışma ile başladı. Yönetim kurulu üyelerinin de izlediği ve yaklaşık 2 saat süren çalışmada futbolcuların istekli ve hırslı oldukları gözlendi.

"Kütahya grubun en iyi takımlarından"

Son oynanan Karşıyaka karşılaşmasını ve bu hafta oynayacakları Balıkesirspor maçını değerlendiren Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, "Lig lideri ile oynadık. Maçtan önce de söylemiştim; hem grubumuzun hem ligin iyi kadrosuna, en derin kadrosuna hem de en yüksek bütçesine sahip takımlarından birisi olduğunu belirtmiştim. Bizim için çok zorlu bir maç olacağını, bütçe ve kadro derinliği farkı olsa da mücadele ve oyun anlamında çalışmalarımızda bir fark oluşturmayacağını söyledim. Maçı gördükten sonra buna benzer yorumlar da aldık. Kütahyaspor baktığınızda ciddi bir oyuncusunu kaybetmiş gibi görünse de oynayan sadece bir iki oyuncusu yoktu ve kaleci Boğaçhan’ı almışlardı. Boğaçhan da bu maçın en etkili oyuncularından biriydi. Diğer kısımlarda ise bizim iskeletimizin oynanan ön hattı komple değişik. Bu ön hattın içinde sonradan girecek oyuncularımız da yoktu. Oyuna müdahale yapmak için normalde üçüncü sol bekimizi aldık. O da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Stoperimizi orta sahaya çekmek durumunda kaldık. Onun yanına seçmelerden aldığımız stoper kardeşimizi koyduk" diye konuştu.

"Yenilgiye rağmen iyi mücadele ettik"

"Üç dört mevkide oynamak durumunda kaldık, diziliş değiştirmek zorunda kaldık" diyen teknik sorumlu Sert, "Tabii bunlar mazeret değil. Ancak bu kadar sıkıntıya rağmen lig lideri Kütahyaspor’a karşı oynanan maçta daha çok gol pozisyonuna giren, akılcı işler yapan ve böyle maçın 2-0 bitmesini asla hak etmeyen bir oyun vardı. Ama dediğim gibi acemilikler bu süreçte bizi maalesef yaralayacak. Maçta durum 1-0’ken 89. dakikada inanılmaz net bir gol kaçırdık. O top döndü penaltı oldu. O riskleri almıştık. Onu atmış olsak 1-1 berabere kalacaktık. Ama Kütahyaspor çok kaliteli bir takım. Güzel bir maç oldu. Centilmence bir maç oldu. Onları da tebrik ediyorum. Kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bizim oyuncu kardeşlerimizi de verdikleri mücadeleden taktik disipline bağlı kalmakta gösterdikleri özveriden dolayı yürekten kutluyorum. Bu acemilikleri de aştıktan sonra daha da iyi olacak diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Son açıklamadan sonra 2 oyuncumuz daha gitti"

TFF tarafından yapılan son açıklamalardan sonra bahis soruşturması kapmasında cezalı duruma düşen oyuncu sayılarının 11’e çıktığını ve bunların ilk 11’de yer alan futbolculardan oluştuğuna dikkat çeken Özcan Sert, "Bugün antrenmana çıkmadan önce açıklanan listede 2 oyuncumuz daha vardı. Bu şekilde 2 oyuncumuz daha gitmiş oldu. Biz amatör liste açıklandıktan sonra bir iki oyuncunun daha gideceğini tahmin ediyorduk ama şu anda biz listeye baktığınız zaman yeterli oyuncu sayımız var gibi gözüküyor ama bu çocuklar alt yapımızdan aldığımız daha önce burada bulunmayan, denemeye getirdiğimiz süreçte böyle durum olunca lisansladığımız kardeşlerimiz var. Çok kaliteli çocuklar ama daha çok oynamaya ve tecrübeye ihtiyaçları var. Bu kardeşlerimizden sonra orta sahamızda nerden baksanız elimizde Yusuf Sunbat kaldı" açıklamasında bulundu.

"Yüz yılda bir olacak olay bizim başımıza geldi"

Eksiklerin fikstüre göre şanssız bir döneme denk geldiğini de söyleyen Sert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı mevkiler özverilerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Her zaman söylüyorum. Bizim grupta bu süreçten en fazla etkilenen takımlardan birisiyiz. Oyuncu sayımız çok azaldı. Oyunu oynayabilecek, oyuna hamle yapabilecek oyuncu sayımız çok azaldı. Elimizde kalan bütün futbolcularımızın mücadele gücüne, özverisine, taktik disipline ve iyi niyetine inanıyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yüz yılda bir olacak bir olay bizim başımıza geldi. Bu başımıza geldiğinde de Karşıyaka, Kütahya, Balıkesir gibi ligin en formda üç ekibi ondan sonrada 4 maçtır kazanan Alanya Kestel gibi ligin en ciddi takımlarından birisinin olduğu bir fikstüre denk geldi."

"En kısa sürede puan ya da puanlar toplayarak toparlanmak istiyoruz"

Kulüp olarak zor günlerden geçtiklerine vurgu yapan Teknik Sorumlu Sert, "Sınanıyoruz şu an zorlanıyoruz. Güzelliğini yaşadık, şu an zorlanma aşamasındayız. O da Allah’ın yardımıyla oldu bu da Allah’ın yardımıyla, çalışmayla olacak. En kısa sürede puan ya da puanlar, en azından ilk devreye kadar puan toplamak istiyoruz. Bunun ardından hasar tespitinden sonra takımımın ömrünün ne olacağı ona bakmak lazım. Bu olaydan etkilenen takımlar ekonomik açıdan güçlü oldukları için takviye yapabilecekler. Bizde o ekonomik güç yok. O güç olsa bile alabilecek oyuncu sayısı çok azaldı. Biz de kritik mevkilerden oynattığımız futbolcuları kaybettik. İşimiz çok zor. Hem bizim zor hem yönetimin zor. İnşallah bu zorlu sürece rağmen takımımızı ayağa kaldırırız" sözlerini dile getirdi.

"Balıkesir güçlü bir takım zor deplasman olacak"

Balıkesirspor ile oynayacakları maça dair değerlendirme yapan Sert, "Balıkesir bu süreçten en az etkilenen takımlardan birisi. Kalecileri gitti biliyorum. Kalecilerinin yerine oynayan kardeşimizde genç ama yetenekli bir kaleci. Ön hattı komple duruyor. Balıkesir sezon başından beri ligin en iyi kadrolarından biriydi. Tecrübeli, üretken takımdı. Kötü başlayıp sonra toparlamışlardı. Geçen haftaya kadar onlar da 8 hafta maç kaybetmediler. Play-off hattında üstümüzde olan bir takım. Normal süreçte bile gitmiş olsak Balıkesir yılların camiası, taraftarı etkili, çok zor maç olacaktı. Şimdi daha da zor olacak" şeklinde konuştu.

"3 önemli maçı arka arkaya oynayacağız"

Son olarak sıradaki 3 maça odaklanacaklarını söyleyen Özcan Sert, "Bunları ısrarla anlatmak durumundayım mazerete girmesin ancak bir de hayatın gerçekleri var. Balıkesir’e gidip oradan da puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bu hafta da İngiliz haftası denilen cumartesi, çarşamba, pazar maçı oynayacağız. Futbolcularıma da söyledim; kazanırsak sevinecek vaktimiz bile yok. Allah korusun ters bir durum olsa üzülecek vaktimiz olmayacak. Biz bu üç maçı bir maç gibi değerlendireceğiz. Sakatlanmadan, cezalı konuma gelmeden sahaya 11 kişi çıkabilecek oyuncu sayısını yakalayarak bu kalan 3 maçı bitirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.