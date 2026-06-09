Kanserle mücadele programına genç erkekleri de dahil ederek Türkiye'de bir ilke imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ezberleri bozdu. Sağlık camiasından ve vatandaşlardan tam not alan HPV aşı programında, ilk doz aşılar tamamlanma aşamasına geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve kansersiz bir geleceğe katkı koymak adına bir süre önce HPV aşı desteği programını başlattı. Yüksek maliyeti sebebiyle ailelerin ulaşmakta güçlük çektiği HPV aşısını ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilk doz aşıları tamamlama aşamasına getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda, belirlenen yaş gruplarındaki kız çocukları ve kadınların yanı sıra genç erkekleri de kapsama dahil ederek Türkiye'de bir ilki başaran Büyükşehir Belediyesi'nin aşılama seferberliği, özellikle sağlık camiasından ve vatandaşlardan tam not aldı. Proje bu farkıyla virüsün bulaş zincirini kırmak ve toplum bağışıklığını sağlamak adına tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Programdan faydalanan Sedef Dağçelik, HPV'nin rahim ağzı kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine yol açan virüslere karşı yüksek koruma sağlayan etkili bir aşı olduğunun farkında olduğunu belirterek böylesine önemli bir proje için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Şükrü Berk Baysal ise, HPV aşısının sadece kadınlar için değil, aynı zamanda erkekler için de önemli olduğunu vurgulayarak, 'Bağışıklık sistemimi güçlendirmesi ve ilerideki oluşabilecek hastalıkların engellenmesi için bu aşıyı yaptırdım' diye konuştu. Fatma Naz Daş ise, 'Sağ olsun başkanımız bu uygulamaya kısa sürede adım attı, ben de hemen başvurdum. Biliyorsunuz ki bu aşı bizler için çok önemli. Buradan gençlere de sesleniyorum; bilinçli bir şekilde bu aşıyı lütfen yaptırın' dedi. Alara Çelik, 'HPV aşısını ücretsiz olarak bizlere ulaştırdığı için başkanıma çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu: 'Sağlık ayrıcalık değil, temel bir haktır'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, birçok ülkede ücretsiz yapılan HPV aşısının Sağlık Bakanlığı'nın rutin aşı programında olması gerektiğini belirterek, 'Yüksek maliyeti nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlik yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmetimizden faydalanmasını sağladık. Sosyal belediyecilik anlayışımız içerisinde çıktığımız bu yolculukta, şehrimizin her bir ferdinin mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sağlık hakkı ayrıcalık değil, temel bir haktır' dedi.