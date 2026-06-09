Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İsrailli yetkilinin Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanına ve milletin tarihine yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Başkan Gündüz, katil ve terör devleti İsrail'in hadsizlik yaptığını söyledi. Gündüz, ''İsrailli yetkilinin Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin tarihine yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Kudüs, yalnızca bir şehrin adı değildir. Kudüs, üç semavi din için kutsal kabul edilen, insanlık tarihinin ortak mirası olan bir medeniyet merkezidir. Bu nedenle Kudüs üzerinde üstünlük taslayan, başka milletlerin tarihini küçümseyen ve tehdit dili kullanan açıklamalar barışa değil, çatışmaya hizmet etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık devlet geleneğine sahip büyük bir devlettir. Tarih boyunca farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşamasına imkân sağlayan bir medeniyet anlayışının temsilcisidir. Osmanlı Devletinin asırlar boyunca Kudüs'te sağladığı huzur, adalet ve dini özgürlükler tarihi kayıtlarla sabittir. Hiçbir ülkenin yetkilisi, Türk milletinin tarihine hakaret etme veya Türkiye Cumhuriyeti'nin iç siyaseti hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanma hakkına sahip değildir. Bu tür açıklamalar diplomatik nezaketten uzak olduğu gibi, bölgedeki gerilimi artırmaktan başka bir amaca da hizmet etmemektedir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de mazlumların yanında durmaya, uluslararası hukuku savunmaya ve bölgesel barış için çalışmaya devam edecektir. Hiç kimse Türkiye'ye tarih dersi vermeye kalkmamalıdır. Türk milleti kendi tarihini de, kendi geleceğini de başkalarının yorumlarına bırakacak bir millet değildir. Kudüs'ün geleceği tehditlerle, dayatmalarla ve üstünlük söylemleriyle değil, adalet, hukuk ve insan hakları temelinde şekillenecektir'' dedi.