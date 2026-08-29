Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Delta Plajı'nda başladı.

5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu'nun açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmaları yapıldı. Ardından sponsorlara plaket takdim edildi. Serdans Topluluğu'nun renkli gösterisi seyircileri coşturdu. Turnuvada ilk olarak Köyceğiz Kaymakamlık ve Göl Spor karşılaştı. Ulusal düzeyde düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 takım katıldı. 28-30 Ağustos tarihleri boyunca gündüz ve akşam seanslarıyla sürecek heyecan dolu müsabakalara tanıklık edilecek. 3 gün boyunca tribünleri dolduran voleybol severler için özel etkinlikler, renkli oyunlar ve sürpriz hediyeler sunulacak. Canlı röportajlar, canlı maçların anlatılacağı turnuvada DJ ile müzikli eğlence gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak turnuva, Pazar günü oynanacak final maçlarının ardından saat 15.00'da düzenlenecek kupa töreni ile sona erecek.