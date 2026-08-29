Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesinin işbirliğiyle Masa Tenisi Dostluk Ligi'nin 32. Etab'ı İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, kurum temsilcileri, 32 farklı ilden gelen çok sayıda sporcu ile üniversite personeli katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Mehmet Hakan Taşolar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, İnönü Üniversitesi Antrenörü Taha Yasin Ilkım ve Masa Tenisi Tertip Komisyonu Üyesi Mehmet Kavuşturan'a teşekkür belgesi verildi.

Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen belge takdiminin ardından turnuvanın ilk müsabakalarına geçildi. 32 farklı ilden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği etap karşılaşmaları hafta sonu boyunca devam edecek. Turnuva, 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erecek.