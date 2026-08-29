Volvo Trucks, 100. Yılını Özel Seri FH ve FH16 Modelleriyle Kutluyor!

Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Borsa İstanbul’da 3 hisse için yeni tedbir: İşlem kısıtlamaları başladı

TMSF yönetimindeki Güney Hastanesi satışa çıkıyor: İhale tarihi belli oldu

“Fidan Hoca” soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aylık kazancı yaklaşık 1 milyon TL

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu: Borsa, altın ve dövizde hareketlilik

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Köprübaşı Belediyespor, tecrübeli teknik adamın yönetiminde iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunu zirvede tamamlayarak başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Kulüp Başkanı Abdullah Kurt ve Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Zeki Erguvan, Köprübaşı Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu.

Köprübaşı Belediyespor, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden ekip, teknik direktörlük görevi için Zeki Erguvan ile anlaşma sağladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.