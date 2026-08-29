Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Yaklaşık 100 sporcu, Karadeniz'in hırçın sularında dereceye girmek ve milli takıma seçilmek için mücadele etti.

Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri, yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önündeki Denizevleri Atakum Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek ve milli takım kadrosunda yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

7 farklı kategoride yarışıyorlar

Şampiyonada sporcular; surf race (açıksu yüzme yarışı), rescue tube race (kurtarma kemerli yarış), rescue tube rescue (kurtarma kemeri ile takım yarışması), run-swim-run (koşu-yüzme-koşu), beach flags (bayrak kapma), beach sprint (90 metre plaj hız koşusu) ve beach run (1 kilometre plaj koşusu) olmak üzere 7 farklı kategoride yarışıyor.

4 sporcu milli takıma seçilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Spor Toto ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda farklı illerden gelen sporcular mücadele ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Kutlu, organizasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, 'Türkiye'de ilk defa cankurtaran yarışması yapıyoruz. Bu yarışmaların sonunda 4 kişiyi milli takıma seçeceğiz. Bizi yurtdışında temsil edecekler. Daha önce Samsun'da yarışma yapmamıştık. Bu Atakum bölgesi gerçekten çok güzel bir yer. Hayran kaldık. Olumsuz hava şartlarına rağmen yine güzel bir yarışma çıkarttık. Valilik ve belediye bize çok yardımcı oldu' dedi.

Karadeniz'in hırçın dalgaları özellikle seçildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Levent Çavaş ise organizasyonun uluslararası müsabakalara hazırlık açısından önem taşıdığını söyledi. Çavaş, 'Uluslararası Cankurtarma Federasyonunun Sportif Deniz Branşlarını Türkiye'de ilk defa organize ediyoruz. Sporcularımız Roma'da yapılan havuz disiplini turnuvasında Avrupa Şampiyonu oldular. Aralık ayında Güney Afrika'da dünya şampiyonası yapılacak. Onun milli takım seçmeleri niteliğinde yarışma yapıyoruz. Sporcularımız çok güzel ve özveriyle yarışıyorlar' diye konuştu.

Organizasyon için özellikle Samsun'un tercih edildiğini ifade eden Çavaş, 'Biz özellikle bu bölgeyi seçtik. Karadeniz'in hırçın dalgaları bizim için önemlidir. Uluslararası müsabakalarda da çok benzer koşullarda yarışlar yapılıyor. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığına içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz' ifadelerini kullandı.