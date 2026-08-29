Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Erciyes'te düzenlenen plaj hentbolu organizasyonu, Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda gerçekleştirildi. Kum saha, yüksek irtifa ve Erciyes'in eşsiz doğası aynı organizasyonda buluşurken, 80 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. iş birliği, Meysu'nun destekleriyle gerçekleştirilen plaj hentbolu organizasyonu, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da tamamlandı. Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda düzenlenen organizasyonda, 80 sporcu özel olarak hazırlanan kum sahada mücadele etti. Sahil bölgelerinde gerçekleştirilmeye alışık olunan plaj hentbolu, Erciyes'in yüksek irtifasında sporseverlerle buluşarak sıra dışı görüntülere sahne oldu. Sporcular, 2 bin 200 metre rakımda mücadele ederken, vatandaşlar da müsabakaları Erciyes'in eşsiz dağ manzarası eşliğinde takip etti. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in yaz ve kış dönemlerinde farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, 'İlklerin yerindeyiz. Yaz ve kış mevsiminde bütün faaliyetleri ve özellikle ilk olanları yapmayı çok seviyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu bu sahada daha önce plaj voleybolu yapmıştık. Bugün de Hentbol Federasyonu ile birlikte plaj hentbolunu organize ettik. Yine bir ilk, 2 bin 200 metrede Türkiye'de ve Erciyes'te bir ilk' ifadelerini kullandı. Erciyes'in dört mevsim hizmet veren bir destinasyon haline geldiğini vurgulayan Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla bölgenin yalnızca bir kayak merkezi olmaktan çıktığını söyledi. Akşehirlioğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tenis kortları, futbol sahaları, çadır ve karavan kamp alanları ile çocuk bisiklet parkuru gibi yatırımlar sayesinde sporcuların ve ziyaretçilerin yılın her döneminde farklı branşlarla buluşabildiğini belirterek, 'Kış bittikten sonra yaz faaliyetleri, yaz bittikten sonra da hemen arkasına kış faaliyetleri ile birlikte 4 mevsim, 12 ay hizmet eden bir Erciyes var' dedi. Erciyes'te yaz boyunca farklı organizasyonlarla bölgenin canlı tutulduğunu ifade eden Akşehirlioğlu, daha önce Meteor Gözlem Şenliği ve plaj voleybolu gibi etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler de Kayseri'nin yenilikçi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, Erciyes'te daha önce kar hentbolu gerçekleştirdiklerini, bu kez ise aynı bölgede plaj hentbolu oynandığını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'ye teşekkür eden Eler, organizasyonun gerçekleştirilmesinin kolay olmadığını vurgulayarak, 'Bu sıra dışı bir organizasyon, bunun yapılması kolay bir şey değil. Çok iddialı bir şey demeyim belki dünyada da en yüksekte yapılan plaj hentbolu organizasyonu' diye konuştu. Eler, organizasyona katkılarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Erciyes A.Ş. ekibine teşekkür etti.

Erciyes'te gerçekleştirilen organizasyonda derece elde eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Dereceye giren sporcuların ödülleri; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi. Programın sonunda ise Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'te gerçekleştirdiği yatırımlar ve farklı branşlardaki organizasyonlarla bölgenin spor turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi hedeflenirken, Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda gerçekleştirilen plaj hentbolu organizasyonu da Erciyes'in dört mevsim spor destinasyonu kimliğine önemli bir katkı sundu.