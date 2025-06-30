Plaza önünde yaşanan bu içten uğurlama sahnesi, bankacılık ve finans dünyasında sık rastlanmayan görüntülere sahne oldu. Genellikle kurumsal ciddiyetin hâkim olduğu sektörlerde, özellikle üst düzey yöneticilerin ayrılışları daha sade ve resmi biçimde gerçekleşirken, Serkan Boran’a gösterilen bu sevgi dolu veda dikkat çekti.

İnsana dokunan liderlik anlayışı öne çıktı

Bu duygusal vedanın arkasında, Serkan Boran’ın yalnızca bir yönetici olarak değil, bir insan olarak bıraktığı izler olduğu konuşuluyor. Çalışma arkadaşlarının ifadelerine göre, Boran görev süresi boyunca ekip ruhunu her zaman ön planda tutan, çalışanlarının sesine kulak veren ve onları birey olarak değerli hissettiren bir liderlik anlayışı benimsedi.

Özellikle yüksek stresin ve baskının yoğun yaşandığı sorunlu krediler biriminde böylesine pozitif bir iz bırakmak, Boran’ın iletişim becerilerinin ve yönetim tarzının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yeni yolculuğu merak konusu oldu

Serkan Boran’ın Denizbank’taki görevinden ayrılmasının ardından kariyerine hangi yönde devam edeceği merakla takip ediliyor.