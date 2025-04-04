Yaklaşık 15 yıl boyunca NTV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve 2020 yılında kanalla yollarını ayıran Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kanalın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin hiçbir haber yapmadığını belirten Gürsoy, durumu şu ifadelerle eleştirdi:

“İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana bir tek haber geçmemiş. Gözaltı haberi yok, tutuklamalar yok, mitingler yok, Saraçhane yok, boykot yok.”

Bu sert eleştirinin ardından Gürsoy, NTV’yi ağır ifadelerle hedef aldı:

“Kusura bakmayın da muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız? Paralel evrenden mi haber veriyorsunuz?”

Deneyimli haberci, bir zamanlar Türkiye’nin en saygın haber kanallarından biri olarak görülen NTV’nin, yıllar içinde habercilikten uzaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“NTV’yi çalışanlarının tüm emeğine rağmen bu hale getirenlere ne demeli! Yazık, çok yazık. Her geçen gün daha da habercilikten uzaklaşıyorsunuz.” Semih Saygıner: "45 Yıldır Bilardo İçin Çalışıyorum, Hala Deli Gibi Çalışıyorum"

Gürsoy’un bu açıklamaları, medya sektöründe büyük yankı uyandırırken, NTV cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Haberciliğin bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini savunan Gürsoy’un eleştirileri, basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.