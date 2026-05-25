DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 24 Mayıs günü İmralı Adası’nda tutuklu bulunan mahpuslarla gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından aktarılan bilgilere göre, Abdullah Öcalan görüşmede güncel siyasi gelişmeler, bölge konjonktürü ve yasal reform çağrılarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Öcalan: "Süreçte Israr ve Acele Ediyoruz"

Ortadoğu ve Türkiye'deki mevcut durumu değerlendiren Öcalan, toplumsal sıkışmışlığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir öfkeyle yüklü toplumları büyük düşünce ve büyük etik değerler olmadan dönüştürmek mümkün değildir. Toplum; hayatın her düzeyinde etik, siyasal, hukuksal ve ekonomik açılardan büyük bir sıkışma yaşıyor. Bunun için süreçte ısrar ve acele ediyoruz. Ortadoğu konjonktürünün halen her şeye gebe olduğunu düşünüyorum. İran ve İsrail gibi devletler katılaşıyor ve daha da katılaşacak gibi görünüyor. Ortadoğu’da milliyetçilik ve ayrışmayı geliştirmek, mikro-milliyetçilikleri büyütmek zarar verir. Bölgedeki riskli gelişmeleri gözetecek, önleyecek, kanlı hesaplaşmaları aşacak bir süreç çalışması yürütüyoruz."

"Çerçeve Bir Yasa, Demokratikleşme Sürecinin Kök Hücresini Oluşturabilir"

Görüşmelerin ve atılan adımların yasal bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizen Öcalan, TBMM'ye ve siyasi aktörlere şu çağrıda bulundu:

"Ve elbette tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemlidir. Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve TBMM’nin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum. Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir. Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır."

CHP Genel Merkezi’ne Yönelik Müdahaleye Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde yaşanan gelişmelere de değinen Öcalan, yaşananların demokrasi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti:

"Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir. İşleri bu noktaya getiren sebep budur, cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye, sanki bir lüks, bir demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır. Cumhuriyetin demokratik niteliğini geliştirmek kadar aciliyet taşıyan bir durum yoktur."

"Türk-Kürt İlişkilerini Yeniden Düzenleme ve Çağdaşlaştırma Süreci"

İmralı'da yürütülen çalışmaların cumhuriyetin demokratikleşmesine katkı sunacağını ifade eden Öcalan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: