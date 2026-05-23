"En Uygun Zamanda Kurultay" Talebi İletildi

Gün içinde birbirine ulaşmaya çalışan ancak yoğunluk nedeniyle görüşemeyen iki lider, gece saatlerinde telefonda bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair net açıklamalarda bulunan Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi kurultaya götürme niyetini doğrudan Özgür Özel’e ilettiğini belirtti.

Atakan Sönmez: "Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Özel'e iletti. Sayın Özel de kendi taleplerinin bu yönde olduğunu, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra Kılıçdaroğlu'na geri dönüş yapacağını söyledi."

Özgür Özel’in konuyu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) veya Parti Meclisi (PM) nezdinde değerlendirmesi ve kısa sürede Kılıçdaroğlu’na yanıt vermesi bekleniyor.

"Erdoğan ve Bahçeli ile Görüşme İddiaları Asılsız"

Son günlerde siyaset kulislerinde dolaşan "Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek" iddialarına da Sönmez’den net bir yalanlama geldi. Yaşanan durumun tamamen bir "iletişim kazası ve yanlış anlaşılma" olduğunu belirten Sönmez, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veya siyasetçiyle görüşme programı, takvimi ya da böyle bir girişimi söz konusu değildir."

"Karşı taraftan da gelen bir talep yoktur."

"Kemal Kılıçdaroğlu şu aşamada yalnızca partinin milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanlarıyla görüşmektedir."

Sağlık Durumu Nasıl? Program Açıklanacak mı?

Gelişmelerin ardından Çankaya’daki ofisinden ayrılıp evine geçen Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Sönmez, eski genel başkanın ses tellerinde bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek, sağlık durumunun elvermesi halinde önümüzdeki günlere ait programın kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Siyasi partilerle bayramlaşma trafiğine dair de konuşan Sönmez, "Özgür Özel kendi programını sürdürüyor ancak bu telefon görüşmesinin ardından yapılacak istişare dönüşlerini beklemek daha doğru olacaktır" diyerek kapıyı açık bıraktı.