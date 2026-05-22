Kararnameyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere Enerji, Kültür ve Ulaştırma bakanlıkları ile KOSGEB ve ÇAYKUR gibi kritik kurumlarda üst düzey bürokratik değişikliklere gidildi.

İşte Resmi Gazete'de yer alan o değişikliklerin detayları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İl Müdürleri Görevden Alındı

Bakanlık bünyesinde hem merkez teşkilatında hem de taşra teşkilatında geniş çaplı bir değişim gerçekleşti. Buna göre:

Görevden Alınanlar: Haluk Şahin Yazgı (Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı) Atilla Ünal (Yüksek Fen Kurulu Üyesi) Ali Laloğlu (Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) Hikmet Çelik (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) Sibel Livdumlu (Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) Murat Alacatlı (Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) Kadir Kandemir (Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)

Yeni Atama: Boşalan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Semih İlker Sanaç getirildi.

Enerji, Kültür ve Ulaştırma Bakanlıklarında Kritik Değişimler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevlerinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koltuğuna Kürşat Bozkurt atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alınırken, bu kritik göreve Çağlar Tabak atandı.

KOSGEB ve ÇAYKUR’da Yeni Görevlendirmeler

Kamu kurumlarındaki boş kadrolara da yeni isimler yerleştirildi:

KOSGEB Atamaları: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti atanırken, I. Hukuk Müşavirliği görevine Mustafa Genç getirildi.

ÇAYKUR Atamaları: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne ise Fatma Musluoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, ilan edildiği an itibarıyla yürürlüğe girdi.