Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde saat 16.00'da ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunlarını, ekonomiyi, teknolojiyi, dış politikayı, bürokrasiyi konuştuk. Dolayısıyla dertleştik. Çözümler konusunda da zaten daha önce 6 genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık, o metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri ve zamanı geldiğinde güncellenmesi konusunda da düşüncelerimizi birbirimize aktardık” açıklamasında bulundu.

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı üzerine görüştüğü iddiaları sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Onu Tunç Bey'e soracaksınız” ifadelerini kullandı.



"Meral Hanım dava açacaksa açsın”

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisine yönelik dava açacağı söyleminin de hatırlatılması üzerine, “Türkiye'nin bu kadar sorunu varken Meral Hanım dava açacaksa açsın” şeklinde konuştu.