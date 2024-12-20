“Cumhurbaşkanı Çağırırsa Kanaatlerimi Söylerim”

Bir televizyon programında konuşan Davutoğlu, kendisini hâlâ muhafazakâr kitlenin bir temsilcisi olarak gördüğünü belirtti. Eski Başbakan, “Eski görevimden bağımsız, sıradan bir vatandaş olarak, Cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı veya başka bir devlet kurumu çağırırsa kanaatlerimi açıklar, destek veririm. Ancak bu, tanımlı bir görev çerçevesinde olmaz” dedi.

Muhalefete Sert Eleştiri

Davutoğlu, CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini desteklediğini vurgulayarak, muhalefet içinde kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. “Özgür Özel, Erdoğan’la görüşünce alkışladınız. Ben Erdoğan’la görüşsem bu normalleşme olmaz mı? Bazı çevreler, bizi sadece istismar amacıyla destekledi. Şimdi o ihtiyaçları bitti, vur Davutoğlu’na. Yedi düvel vurdu, buradayım, gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’nin İlkelerini Terk Etmedim”

AK Parti tabanına gönülden bağlı olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Ben AK Parti’nin ilkelerine bağlı kaldım, bugünkü kadrolar o ilkeleri terk etti. AK Parti’yle kastettiğim, muhafazakâr kitlenin 28 Şubat, 12 Eylül ve Yassıada Mahkemeleri’yle şekillenen tarihiyle bağ kurmaktır. O kitlelerin sözcüsü olmaya devam edeceğim” dedi.

Davutoğlu’nun Açıklamaları Ne Anlama Geliyor?

Ahmet Davutoğlu’nun bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeniden bir diyalog zemini arayışına işaret ederken, aynı zamanda muhalefet içerisindeki ayrışmaları da gözler önüne serdi. AK Parti tabanıyla bağlarını koparmadığını vurgulayan Davutoğlu, siyasetteki pozisyonunu hem muhafazakâr kitleye hem de geniş kamuoyuna yeniden tanımlama çabasında görünüyor.