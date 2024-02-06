Araç sahibi olmanın bu tür avantajları vardır, fakat temkinli olmak kaydıyla. Bir sürücü trafiğin getirdiği maddi ve manevi kayıplar için mutlaka hazırlıklı olmalıdır. Bunun için sigorta hizmetlerine başvurmak oldukça önemli. Kasko, bir aracın kaza, çalınma veya hasar alma gibi risklerine karşı sunulan en büyük güvencelerden biri. Çoğu araç sahibi maddi yükümlülüklerini hafifletmek için bu hizmete başvurmakta. “Kara Taşıtları Sigortası” olarak da bilinen bu sigorta türünün her ihtiyaca hitap edebilmesi için farklı seçenekleri de vardır. Dar kasko bunlardan birisi.

Dar Kasko Nedir?

Kasko sigortası, araç sahiplerine kapsamlı bir güvence sunar. Günümüzde bu hizmet farklı teminatlarla sürüş yaşamını güvence altına almayı amaçlar. Araç bakımından kullanımına kadar birçok alanda kasko teminatlarını görmek mümkündür. Fakat bu kapsamlı poliçeler sürücülerin ihtiyaçlarına hitap etmeyebilir. Bazı sürücüler temel kapsamlarla sunulan poliçeleri tercih etmek isteyebilir. İşte bu noktada dar kasko seçeneği devreye girer. Dar kasko, standart bir kasko paketinde yer alan ana teminat maddelerinin yalnızca bir kısmını içeren, tabiri caizse mini bir kasko sigorta türüdür, standart kasko poliçelerine göre daha sınırlı kapsama sahiptir.

Dar Kasko Neleri Kapsar?

Dar kasko, adından da anlaşılacağı gibi standart kasko poliçelerine göre daha sınırlı kapsam sunar. Yani temel risklere karşı ekonomik bir güvence sağlar. Dar kasko poliçelerinin sunduğu teminatları genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

Aracın yanması

Aracın çalınması veya kaybolması

Aracın trafikte motorlu veya motorsuz bir araçla çarpışması

Park halindeyken araca başka bir aracın çarpması

Bu tür temel teminatları dar kasko poliçelerinde görmek mümkündür. Eğer sürücü aracı için sadece temel güvenceleri tercih ediyorsa dar kasko poliçeleri avantajlı bir seçenek olarak öne çıkar.

Dar Kasko ve Genişletilmiş Kasko Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dar Kasko ve Genişletilmiş Kasko, araç sahiplerine farklı düzeyde koruma sağlayan iki farklı kasko türüdür. Dar kasko genel olarak sürücülere ana teminatları sunar. Genişletilmiş kasko poliçeleri ise aracın korunması açısından daha kapsamlı bir güvence vadeder. Araç sahiplerinin doğru sigorta türünü tercih edebilmesi için ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ilerlemesi yeterlidir. Çünkü iki sigorta türünün de farklı açılardan avantajları bulunur.

Dar Kasko Avantajları Nelerdir?

Dar kasko poliçeleri de tıpkı genel kasko poliçeleri gibi birçok avantaj sunar. Bu avantajlardan en önemlisi dar kasko poliçelerinin ekonomik olmasıdır. Dar kasko primleri diğer seçeneklere nazaran daha uygun maliyetlidir. Bundan dolayı poliçeler düşük bütçeli sigorta hizmeti arayışında olanların ortak tercihidir. Tüm bunlara ek olarak dar kasko poliçelerini ihtiyaçlara göre şekillendirmek de mümkündür.