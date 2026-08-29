Ankara'da düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Kupası'nın lansmanı Ahal Teke Binicilik Tesisleri gerçekleştirildi.

Ankara'da düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Kupası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Ahal Teke Binicilik Tesislerinde düzenlenen toplantıda Ahal Teke Binicilik Tesisleri Başkanı Şahap Gürsoy, bir konuşma gerçekleştirdi. Gürsoy, Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nün tüm milli ve dini bayramlarda böyle organizasyonlar yaptığına değindi. Gürsoy, 'Tarihte Türk dendiği yerde at, at dendiği yerde Türk vardır. Bizim buradaki gayemiz çocuklarımızın hem bedensel hem zihinsel enerjilerini boş yere harcamamaları, okullarının ve aile faaliyetlerinin dışında kalan zamanlarında da yönelmesi gerekiyor. Dünyada bilimsel olarak da kanıtlandı artık özellikle çocukların ve gençlerin yetişmesinde çok önemli rolü var atların. Hem temasın hem de sportif faaliyetlerinin. Bunları müsabakalarla heyecanı dönüştürmüş, ileriye yönelik de kendilerini programlamalarına arzulamalarına ve istikrarlarına katkı verebilmek hem de önemli bayramlara vurgu yapabilmek adına böyle günlerde toplanıyoruz' diye konuştu.

'Yarışlarımız Ankara'da 2026 yılındaki en yüksek katılım ve en heyecanlı yarış oluyor'

Bu tür faaliyetlere bakanlıklar ve belediyelerce de destek aldıklarını aktaran Gürsoy, 'Bu şekilde süreç devam ediyor. Ahal Teke kurulduğundan beri bu tür faaliyetlerde huzurlarınızda oluyoruz. Yarışlarımız Ankara'da 2026 yılındaki en yüksek katılım ve en heyecanlı yarış oluyor. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz kırılma noktası, dönüm noktası belki Anadolu'daki milli direnişin, milli mücadelenin Türk milletinin lehine dönmesini sağlayan Dumlupınar Savaşı'dır. Çünkü 3-4 yıl Anadolu topraklarının yüzde 25'i belki yüzde 30'u İngiliz ve Fransızların himayesinde bulunan Yunanlılarca işgal edilmişti. Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Rauf Orbay'ın, İsmet İnönü'nün ve merhumların da bulunduğu Büyük Meydan Muharebesi ile artık ivme Anadolu'nun kurtuluşuna, milli mücadelenin zaferine doğru dönmüştür. Böyle önemli bir günde de hem bu zafere vurgu olsun hem de okullar açılmadan önce çocuklarımızla kutlayalım istedim' ifadelerini kullandı.