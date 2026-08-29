Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih'te düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bak, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bu zamana kadar 12 milyon gencimize yüzme öğrettik' dedi.

Fatih Belediyesi tarafından 21 farklı noktada 2 ay boyunca düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Yaz Spor Okulları kapsamında 4-14 yaş arasındaki 8 bin 500 çocuk, 21 farklı branşta spor eğitimi aldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çocukların yaz dönemini spor yaparak geçirmesinin önemine dikkat çekti.

'Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için'

Fatih'te daha önce kullanılmayan alanların spor tesislerine dönüştürüldüğünü belirten Bakan Bak, 'Yaz boyunca 8 bin 500 öğrencinin tesislerde eğitmen eşliğinde spor yapması, ailelerin sabah çocuklarını yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirmesi gerçekten çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak binlerce tesis yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok sevmesi ve gençlerin spor yapması için tesislerin yapılması talimatı çerçevesinde her tarafa spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Daha önce mezbelelik olan Yedikule çevresini spor köyüne çevirdik. Oraya başkanımız spor tesisleri yaparak güzel bir ortama çevirdi. Orada köpeklerin saldırılarıyla insan parçalanmıştı. Başkan onu alıp, orayı tertemiz bir tesis haline getirdi. Çünkü her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bu zamana kadar 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bunların hepsi bu ülkenin gençleri için. Buradan amatör spor kulübü başkanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bana göre onlar gerçekten birer kahraman Mahallenin çocuklarını alıp, spora yönlendiren kötü alışkanlıklardan uzak tutan, cebindeki parayı çocuklar için harcayan, onlar için araba tutan, sakatlığı olduğu zaman da hastaneye götüren kahraman insanlar, ben de bunların içinden geldim. Yıllarca amatör kulüpte yöneticilik yaptım. Her kademesinde bulundum. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar sizin için fedakarlık yapıyor. Ailesinden, zamanından fedakarlık yaparak sizlere hizmet ediyor' dedi.

'Bu yıl 16 bin 800 kayıt aldık ve 8 bin 500 çocuğumuza ulaştık'

Yaz Spor Okulları hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, '29 Haziran'da başlayan Yaz Spor Okullarımız, 2 ay boyunca devam etti. Bu yıl 16 bin 800 kayıt aldık ve 8 bin 500 çocuğumuza ulaştık. Tesislerimizde her gün ortalama 2 bin 800 evladımızı ağırladık. 4-14 yaş arasındaki çocuklarımız; Yaz Okullarımız kapsamında 21 farklı noktada, 21 branşta eğitim aldı. Dersler, alanında uzman antrenörlerimiz ve spor eğitmenlerimiz tarafından verildi. Ayrıca kayıt şartı aranmadan katılan tüm çocuklarımıza Değerler Eğitimi dersleri de verildi. Ve her çocuğumuza, bu yazdan bir hatıra olarak tişört, şort, çanta, şapka ve mataradan oluşan bir set armağan ettik. Fatih'te yaşayan her çocuğumuzun sporla tanışması; yeteneğini keşfetmesi, sağlıklı ve hareketli bir hayat sürmesi en büyük dileğimizdir' ifadelerini kullandı.