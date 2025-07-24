Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda Değişim

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevden alınırken, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine Hilal Yılmaz Taştan getirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nda Kapsamlı Atamalar

Dışişleri Bakanlığı’nda birçok genel müdürlük pozisyonu için yeni isimler belirlendi:

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü ’ne Cihad Erginay ve Yağmur Ahmet Güldere,

Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ’ne Gülsüm Erkul,

Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü ’ne Kemal Onur Özçeri ve Ali Barış Ulusoy,

Hatice Oya Tunga Çağlı da İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine,

Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü ’ne Hami Aksoy,

Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına ise Zeynep Savaş atandı.

Ticaret Bakanlığı’nda Görevden Almalar ve Yeni Atamalar

Ticaret Bakanlığı’nda Batı Marmara, Orta Karadeniz ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürleri görevden alındı. Yerlerine şu isimler atandı:

Orta Karadeniz Bölgesi ne Ayhan Coşkuner,

İpekyolu Bölgesi ne Hüseyin Şanverdi,

Uludağ Bölgesi ne Mehmet Tuncay Bayraktar,

GAP Bölgesine Nihat Kınık getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Yeni Müfettişler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yapılan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan Müfettiş Yardımcıları Zeynelabidin Arda Yılmaz, Fırat Aktaş, İsmail Ataş, Fatih Can Şakrak ve Harun Berkay Garip, müfettişliğe atandı.