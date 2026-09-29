Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bugün ülkemizde toplam 5 bin 555 gençlik ve spor tesisi var. 1088 spor salonu, 743 havuz, 589 gençlik merkezi ve 97 sporcu kamp ve eğitim merkezinin yanında; atletizmden okçuluğa, su ve kış sporlarına kadar pek çok branşa hizmet veren tesislerimiz var' dedi.

Özel bir televizyon kanalının düzenlediği 'Sporun Devleri Buluşuyor' ödül töreninin 10'uncusu Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen törende, Türk sporuna katkı sağlayan ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan sporcular, spor yöneticileri ve spor camiasının farklı alanlarında görev yapan isimler bir araya geldi. Programda, farklı branşlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular ile spora katkı sağlayan isimlere ödülleri takdim edildi. Her yıl geleneksel hale gelen Sporun Devleri Buluşuyor organizasyonunda, Türk sporunun elde ettiği başarılar ve sporcuların uluslararası arenadaki mücadeleleri öne çıkarıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin spor alanında giderek geliştiğini ve milli sporcuların dünyada birçok başarıya imza attıklarını belirtti. Bunun yanı sıra Yılmaz, Türkiye'de birçok gençlik ve spor tesisi bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğini ve bu yönde birçok projeye imza attığını sözlerine ekledi.

Birçok isim 'Yılın Sporcu Ödülleri'ne layık görüldü

Ödül gecesi kapsamında birçok kişiye Yılın Sporcu Ödülleri verildi. Bu kapsamda ödüller; İsmail Nezir/Milli Atlet, Yusuf Kıvanç Erkan/Milli Serbest Dalışçı, Kerim Taşkıran/Botaşspor Kulübü Başkanı, Yusuf Dikeç /Milli Atıcı, Şevval İlayda Tarhan/Milli Atıcı, İlke Özyüksel /Modern Pentatlet, Mete Gazoz /Milli Olimpik Okçu, Elif Berra Gökkır/ Milli Olimpik Okçu, Hüseyin Efe Gülsoy/ Milli Oryantringçi, Muhammet Furkan Özbek/Milli Halterci, Serkan Yıldırım/Milli Atlet, Defne Kurt/Türk Paralimpik Yüzücü isimlerine verildi.

Milli takımlara da ödüller verildi

Bunun yanı sıra farklı branşlardan milli takımlara da ödüller verildi. Bu kapsamda; İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Karate Milli Takımı, Tekvando Milli Takımı, Oturarak Voleybol Milli Takımı-Bedensel Engelliler, Beyzbol5 Milli Takımı, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı da ödül aldı.

Siyaset, spor ve iş camiasından isimler de ödül aldı

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Kaan Elbir ve TRT Spor Koordinatörü Ersin Şiyhan, spora verdikleri destek sebebiyle, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'da başlattığı Gençlik Yılı sebebiyle, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2026 Avrupa Spor Kenti unvanı sebebiyle, Ankara Demirspor Kulüp Başkanı Kamuran Yazıcı, 3 bin gence spor yapma imkanı sağlaması sebebiyle, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, yağlı güreşe verdiği destek sebebiyle, CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Demirtaş Taylan, Yağlı Güreş Ligi'ne verdiği destek sebebiyle, iş insanları Süleyman Altunbay, Hasan Çetinkaya ve Hamdi Elalmış ise spora sağladığı destekler sebebiyle Spora Destek Ödülleri'ne layık görüldü.

'Spor alanında elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin geleceğine nasıl yansıdığını gösteriyor'

Türk sporunun giderek üst seviyelere ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Spor alanında elde ettiğimiz başarılar, insanımıza yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine nasıl yansıdığını gösteriyor. Bir çocuğun sporla tanışmasıyla başlayan süreç, sağlıklı büyümesine, kendine güvenmesine, birlikte hareket etmeyi ve bir hedef için çalışmayı öğrenmesine katkı sunuyor. Yeteneği fark edilip desteklendiğinde kendi yolunu açıyor, başarıya ulaştığında ise ardından gelen çocuklara örnek oluyor. Kalkınmayı biz her zaman insan odaklı düşünüyoruz. Bir gencin yeteneğini geliştirebildiği, kadınların ve engelli bireylerin spor hayatında daha güçlü yer aldığı bir Türkiye, toplumsal gücünü de büyütür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde spor yatırımlarımızı ülkemizin dört bir yanına yayarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu imkanlara erişmesini kalkınma hedefimizin bir parçası olarak gördük. Milli sporcularımızdan büyük hedefler beklemek, o hedeflere ulaşabilecekleri şartları hazırlama sorumluluğunu da üstlenmek demektir' diye konuştu.

'Bugün ülkemizde toplam 5 bin 555 gençlik ve spor tesisi var'

Türkiye'de spora birçok yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya da devam edileceğini dile getiren Yılmaz, 'Bugün ülkemizde toplam 5 bin 555 gençlik ve spor tesisi var. 1088 spor salonu, 743 havuz, 589 gençlik merkezi ve 97 sporcu kamp ve eğitim merkezinin yanında; atletizmden okçuluğa, su ve kış sporlarına kadar pek çok branşa hizmet veren tesislerimiz var. Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde yürütülen çalışmayı antrenör, kamp, müsabaka, sağlık, beslenme ve bilimsel performans destekleriyle güçlendiriyoruz. Tesisin kapısından giren bir gencin, yeteneğini geliştirebilmesi ve gerektiğinde milli takım düzeyinde hazırlanabilmesi için bu desteğin her aşamada sürdürülmesi gerekiyor. Milli sporcularımız 2026 yılında bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 1310 altın, 1315 gümüş ve 1815 bronz olmak üzere toplam 4 bin 440 madalya kazandı. Taranto Akdeniz Oyunları'nda 29 spor dalında mücadele eden 334 sporcumuz, 41'i altın toplam 111 madalyayla ülkemizi ikinci sıraya taşıdı. Bu, Akdeniz Oyunları tarihimizde ulaştığımız en yüksek ikinci madalya sayısıdır. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa şampiyonluğunu koruyup Milletler Ligi'nde zirveye çıkarken, A Milli Erkek Voleybol takımımız aynı ligde ilk kez finallere yükseldi. Avrupa Boks Şampiyonası'nda kazandığımız 10 madalyanın 7'si kadın sporcularımızdan geldi. Busenaz Sürmeneli, turnuvanın en iyi kadın boksörü seçildi. Okçularımız Avrupa Şampiyonası'nı 3 altınla ülke sıralamasının ilk sırasında tamamladı. Elif Gökkır ve Mete Gazoz klasik yay karma takımda şampiyonluğa ulaştı' şeklinde konuştu.

'Tekvandoda 3'ü altın 8 madalya kazandık'

Türk sporcuların birçok spor dalında dünyada önemli dereceler elde ettiğinin altını çizen Yılmaz, 'Tekvandoda 3'ü altın 8 madalya kazandık ve ülke sıralamasında birinci olduk. Güreşte alınan 11 madalyanın yanında Rıza Kayaalp 13'üncü Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Halterde 16 madalya kazanan milli takımımızdan Muhammed Furkan Özbek Avrupa rekoru kırdı. Atıcılıkta gelen 7 madalya, atletizmde İsmail Nezir'in ve cimnastikte Ferhat Arıcan'ın Avrupa dereceleri de sporcularımızın farklı alanlarda sürdürdüğü mücadelenin sonuçlarıdır. Köklü branşlarımızdaki başarıları sürdürürken Türk sporunun adına yeni ilkler de yazıyoruz. İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda ilk büyükler Avrupa şampiyonluğumuzu, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci badmintonda çift kadınlardaki ilk Avrupa gümüş madalyamızı kazandı. Hatice Gökçe Emir ritmik cimnastikte ülkemiz adına ilk Dünya Kupası madalyasını alırken, Neslihan Yiğit Arın badminton tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu' değerlendirmesinde bulundu.

'Paralimpik sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki sonuçları, üzerinde ayrıca durmayı hak ediyor'

Programda ödül kazanan isimleri tek tek tebrik eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Judocularımızın Avrupa kürsüsündeki yerini, Zeynep Sönmez'in uluslararası tenis turnuvalarındaki başarılı performansını da bu gelişmenin içinde görüyoruz. Gençlerimizin ulaştığı seviyeyi gösteren çarpıcı örneklerden biri de 15 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Satranç Olimpiyatı'ndaki başarısıdır. Birinci masada yenilgi almadan gümüş madalya kazanan milli sporcumuz, kendi yaşında ulaşılan en yüksek ELO puanı rekorunu da kırdı. Paralimpik sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki sonuçları, üzerinde ayrıca durmayı hak ediyor. Kocaeli'deki Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli takımımız 16 madalyayla tarihimizin en iyi Avrupa sıralamasına ulaştı. Defne Kurt 5 yarışta 5 altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada Turgut Aslan Yaraman'ın 5, Sevilay Öztürk'ün 2 madalyası vardı. Esra Yüce ve Umut Ünlü de kürsüye çıktı. Para tekvandoda 14 madalya kazanarak kadınlarda ve erkeklerde takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Para okçulukta 10, para judoda 7 madalya elde ettik. Para halter milli takımımız Avrupa ikinciliğine ulaşırken Kadın Goalball Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'ndan bronz madalyayla kazandı.'

Düzenlenen ödül gecesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.