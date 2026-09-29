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A Milli Takım, Belçika maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği basına kapalı antrenmanla devam edecek.

İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı nedeniyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmana katılmadı.

Dün oynanan Türkiye-İtalya karşılaşmasında belirli süre forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeviklik çalışması ve sprint koşularının ardından top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik oyunla tamamlandı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.

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