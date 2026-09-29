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Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden programın sonraki bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Günün akşam antrenmanı koşu çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, programın devamında 5'e 2 çalışması yaptı. Taktiksel çalışmayla süren sabah antrenmanı, kaleli oyunla tamamlandı.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede takım çift antrenman yaptı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

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Çorum FK, Antalya'daki kamp çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.

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