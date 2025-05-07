Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, Ankara siyaset kulislerinde merakla takip edilirken, buluşmanın Bahçeli’nin evinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri tarafından konutunun bahçesinde karşılandı. Samimi görüntülerin ardından liderler baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurlayarak nezaketini gösterdi. Bahçeli, bekleyen basın mensuplarına da el sallayarak konutundan ayrıldı.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmazken, kulislerde yaklaşan siyasi gelişmeler ve ittifak stratejilerinin ele alınmış olabileceği yorumları yapılıyor.

Bu tür görüşmelerin zamanlaması ve içeriği, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek siyasi adımlar açısından önem taşıyor.