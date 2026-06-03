Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konuların değerlendirildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü vurguladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, bu doğrultuda atılacak yapıcı adımları desteklemeye devam edeceklerini ifade ettiği aktarıldı.