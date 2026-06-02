Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlığa dönmesiyle birlikte, görevinden uzaklaştırılan ve CHP Grup Başkanlığı görevini üstlenen Özgür Özel, kararın ardından TBMM'de ilk kez CHP Grup Toplantısı'na başkanlık etti.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/3KhAX5FetF — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 2, 2026

Yoğun bir kalabalık ve sloganlar eşliğinde kürsüye çıkan Özgür Özel, yaşanan hukuki süreci "büyük bir kumpas" olarak nitelendirerek kararlı bir duruş sergiledi.

"Bu Sadece Bir Grup Toplantısı Değil, Direniş Ziyaretidir"

Konuşmasının başında salonu dolduran partililere ve Meclis kapısında bekleyen binlerce vatandaşa teşekkür eden Özgür Özel, bugünkü buluşmanın sıradan bir grup toplantısı olmadığını vurguladı:

"Bu sadece bir grup toplantısı değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir. Bizi soracak olursanız, biz bildiğiniz gibiyiz; biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta."

Özel, örgütün ve sokağın sesini bildiklerini ancak görevlerinin öfkeyi büyütmek değil, kumpaslara karşı direniş ve umut sesini yükseltmek olduğunu ifade etti.

Gadir-i Hum Bayramı ve Gezi Yıldönümü Mesajları

Konuşmasında toplumsal barış ve adalet vurgusu yapan Özel, Arap Alevi vatandaşların Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlayarak, son seçimlerde CHP'ye %93 oranında destek veren Samandağ halkına özel selam gönderdi.

Ayrıca Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybeden gençleri anan Özel; Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in halen cezaevinde bulunmasını eleştirdi. Meclis Başkanı başkanlığındaki komisyonda mutabık kalınan "AYM ve AİHM kararlarına uyulmalıdır" maddesini hatırlatarak, tüm milletvekillerini bu kararların uygulanması için sorumluluk almaya davet etti.

"Ekonomik Krizin Sebebi Siyasi Operasyonlardır"

Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomik krize ayıran Özgür Özel, Türkiye'nin liyakatten uzaklaştığını ve açlık sınırının 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırının ise 61 bin 788 TL'ye ulaştığını belirtti. Türkiye'nin gıda ve genel enflasyonda dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını vurgulayan Özel, ekonomik sarmalın arkasında hukuki güvensizliğin yattığını söyledi:

Dünya Sıralaması: Türkiye, dünyada enflasyon oranı en kötü olan 5. ülke konumunda.

Kıyaslama: Türkiye'nin bir aylık enflasyonu, dünyadaki 100 ülkenin bir yıllık enflasyonundan daha fazla.

Güven Krizi: "Devletin 30 yıl önce verdiği diplomayı birisine rakip olmasın diye iptal eden devletin yarattığı güvensizlik, ülkenin risk primidir, yüksek faizidir."

"Türkiye Hukuk Tanımazları Geride Bıraktı"

Yaşanan kurultay iptali kararına sert tepki gösteren Özel, iktidarın ve yargı eliyle yapılan müdahalelerin Türkiye'yi geriye götüremeyeceğini savunarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı: