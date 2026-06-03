Yeni dönemde hem Parti Sözcülüğü hem de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Müslim Sarı, kameraların karşısına geçerek partinin yeni yol haritasını ve 19 kişilik A takımını kamuoyuyla paylaştı.

3 Kritik Birimde "Ortak Akıl" Dönemi: Doğrudan Genel Başkana Bağlandı

Müslim Sarı, yaptığı açıklamada 21 Mayıs itibarıyla mahkeme kararı doğrultusunda önceki dönem parti meclisi ve genel başkanın resmen göreve çağrıldığını hatırlattı. Yeni MYK'nın yapısına dair dikkat çeken bir yapısal değişikliği paylaşan Sarı, 3 önemli alanın tek bir kişiye değil, doğrudan genel başkana bağlı kurullara devredildiğini açıkladı.

Kolektif çalışma ve ortak aklın hedeflendiği, sorumlu bir genel başkan yardımcısının bulunmayacağı o birimler şunlar oldu:

Ekonomi Politikaları

Dış Politika

Hukuk ve Seçim İşleri

Müslim Sarı: "Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir Merkez Yürütme Kurulumuz var. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu gibi diğer organlarımız da aşama aşama çalışmaya başlayacak."

İşte CHP'nin Yeni MYK Listesi ve Görev Dağılımı

Yeni MYK listesinde hem deneyimli isimler hem de önceki dönemlerde görev almış isimler dikkat çekiyor. Genel Sekreterlik görevine İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu getirilirken, partinin mali işleri (saymanlık) yeniden Bülent Kuşoğlu’na emanet edildi.

İsim Görevi / Sorumluluk Alanı Seçim Bölgesi / Siyasi Geçmişi Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan - Rıfat Nalbantoğlu Genel Sekreter İzmir Milletvekili Bülent Kuşoğlu İdari ve Mali İşler (Sayman) Ankara Siyaseti / Eski Genel Bşk. Yard. Müslim Sarı Parti Sözcüsü / Yerel Yönetimler Eski Milletvekili / PM Üyesi Orhan Sarıbal Yurtiçi Örgütlenme Bursa Milletvekili Semra Dinçer Yurt Dışı Örgütlenmeler Ankara Milletvekili Deniz Demir Medya ve Halkla İlişkiler Ankara Milletvekili Ali Rıza Erbay Sağlık Politikaları Eski PM Üyesi Cemal Canpolat İşveren Sendikaları ve İş Dünyası Eski İstanbul İl Başkanı Necdet Saraç Sosyal Politikalar Gazeteci / Siyasetçi Yıldırım Kaya Eğitim Politikaları Eski Ankara Milletvekili Hasan Efe Uyar Gençlik Politikaları Eski MYK Üyesi Berhan Şimşek Kültür ve Sanat Politikaları Eski İstanbul Milletvekili / Sanatçı Devrim Barış Çelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eski MYK Üyesi Ahmet Hakan Uyanık Ar-Ge ve Eğitim Politikaları PM Üyesi Nevaf Bilek Bölgesel Kalkınma Politikaları Eski Siirt İl Başkanı Adnan Demirci İşçi Sendikaları ve STK'lar Sendikacı / Siyasetçi Tahsin Tarhan Sanayi ve Ticaret Politikaları Eski Kocaeli Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi İnsan Hakları ve Aile İstanbul Milletvekili

İlk Toplantıda "Yol Haritası" Masaya Yatırılacak

Yeni MYK'nın açıklanmasının ardından partide zaman kaybetmeden düğmeye basıldı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yeni kurulun ilk toplantısını bugün saat 18.00 itibarıyla gerçekleştireceğini duyurdu. İlk toplantıda genel bir durum değerlendirmesi yapılacağını belirten Sarı, CHP’nin önümüzdeki döneme ait siyasi takviminin ve izlenecek yeni yol haritasının bu toplantıda netleşeceğini ifade etti.