Kabulde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovakya'nın Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan'ın Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir'in Büyükelçisi Boumediene Guennad hazır bulundu.

Törenin başlangıcında büyükelçilerin aile üyeleri ile birlikte bazı büyükelçilik çalışanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Protokol gereği gerçekleştirilen birebir kabul görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni görevlerine başlayan büyükelçilere başarılar diledi ve ülkeleriyle Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Dört ülkenin büyükelçisi de Türkiye’de görev yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, diplomatik ilişkilerin güçlenmesi için çalışacaklarını ifade etti.