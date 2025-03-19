Çiftçilerin Türkiye’nin kalkınmasındaki rolüne vurgu yapan Erdoğan, tarımsal üretim planlamasının önemine dikkat çekerek, hayvancılıktan bitkisel üretime kadar birçok alanda yapılan desteklerin süreceğini belirtti. Tarım sektörünün gelişimi için yeni kaynaklar sağlanacağını söyleyen Erdoğan, önümüzdeki beş yıl içinde çiftçilere 1 milyar dolarlık hibe desteği verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına su kaynaklarına yapılan yatırımların da arttığını vurguladı. 2024 yılı içerisinde 132 milyar liralık yatırımla 321 su ve sulama tesisinin hizmete sunulacağını ifade eden Erdoğan, tarımsal üretimin artırılması için çiftçilere sigorta yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Deprem bölgesine özel destek paketinin de duyurulduğu programda, 250 milyon dolarlık bir kaynağın sadece bu bölgedeki tarım projelerine tahsis edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırsal kalkınma projeleriyle 10 bin kişiye yeni istihdam sağlanacağını da ekledi.

Türkiye’nin tarımsal üretimde dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını belirten Erdoğan, muhalefetin tarım sektörüne yönelik eleştirilerine de yanıt vererek, “Güneş balçıkla sıvanmaz. Türkiye tarımda Avrupa’da lider, dünyada ise sekizinci sırada” dedi.

İftar programında çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, Ramazan ayının bereket getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.