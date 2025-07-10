Yaz aylarında tatil rotaları çoğunlukla bilinen kıyı şeritlerinde yoğunlaşıyor. Oysa ki Türkiye’nin farklı coğrafyalarında, hem sıcak yaz günlerinden uzaklaşmak hem de doğayla baş başa kalmak isteyenler için alternatif güzergâhlar mevcut. Dağ yollarıyla ulaşılabilen yaylalardan, yürüyerek veya toprak yollardan ulaşılan kıyılara, klasik tatil anlayışının dışına çıkan rotalara ilgi duyanlar için Continental, sürüş keyfini yalnızca varış noktasına değil, yolculuğun kendisinde olduğunu hatırlatan rotaları derledi.

Kaz Dağları – Sivrice Koyu (Çanakkale)

Kaz Dağları’nın eteğindeki Yeşilyurt ve Adatepe köylerinden başlayan bu rota, yaz mevsiminde bile serinliğini koruyan dağ havasıyla biliniyor. Antik çağlardan beri mistik bir öneme sahip olan bölge, zeytin ağaçları ve taş evlerle çevrili yollar sunuyor. Kıyıya doğru inildikçe yollar daralıyor, asfalt taşlı zeminle yer değiştiriyor. Sivrice Koyu ise az sayıda kişinin bildiği, genellikle sessizliğiyle öne çıkan bir nokta.

Gömbe Yaylası – Akçagerme Koyu (Antalya)

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası, 1.200 metreyi aşan rakımıyla yazın kavurucu sıcağından uzaklaşmak isteyenler için bir kaçış noktası. Bölgeye giden yollar, sedir ve ardıç ağaçları arasında uzanan virajlı parkurlardan oluşuyor. Yayladan başlayan yolculuk, Kaş merkez üzerinden Akçagerme Koyu’na kadar uzanıyor. Genellikle bölge halkı tarafından bilinen koy, berrak suyu ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor.

Bozdağ Yaylası – Sazak Koyu (İzmir)

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Yaylası, Ege Bölgesi’nde yüksekliği ve serinliğiyle tanınıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında bile sıcaklıkların 20 derece civarında seyrettiği bölgede asfalt yollar, orman içinden geçerek Karaburun Yarımadası’na uzanıyor. Sazak Koyu’na kara ulaşımı yalnızca belirli bir mesafeye kadar mümkün; sonrasında kısa bir yürüyüş gerekiyor. Bu nedenle bölge, doğa tutkunlarının ilgi alanına giriyor.

Borçka Karagöl – Fındıklı Sahili (Artvin)

Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl, yoğun orman örtüsüyle çevrili bir krater gölü olarak biliniyor. Rakımın 1.400 metreyi bulduğu bölgede yollar dar ve çoğu zaman nemli zeminle kaplı. Sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu parkurda sürücüler Karadeniz’e doğru inişte farklı zemin türleriyle karşılaşıyor. Fındıklı yakınlarındaki kıyı şeridi, bölgedeki bilinen plajların dışında kalan, daha az ziyaret edilen noktalardan biri.

Güzelyayla – Narlıkuyu Koyu (Mersin)

Toros Dağları üzerinde yer alan Güzelyayla, Mersin’in yaz sıcağından uzaklaşmak isteyenler için tercih edilen serin bir yayla köyü. Rakımın 1.500 metreyi aştığı bölgede sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebiliyor. Yayladan Akdeniz’e uzanan inişte, hem sıcaklık farkı hem de yol zemininde ciddi değişimler gözlemlenebiliyor. Narlıkuyu Koyu ise berrak suyu ve küçük ölçekli yapısıyla genellikle günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor.

Erikli Yaylası – İğneada Longozu (Kırklareli)

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Erikli Yaylası, Trakya’nın en serin noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 900 metre rakıma sahip bölgede, orman içi yollar, toprak ve asfalt geçişleriyle sürücülere farklı zeminler sunuyor. İğneada Longozu’na kadar uzanan rota, göl, orman ve deniz üçgeninde geçen doğal bir geçiş imkânı sağlıyor. Mert Gölü çevresindeki kıyı alanları ise, yaz döneminde bile kalabalıktan uzak kalmayı sürdürüyor.

Yazın yola çıkarken unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri, doğru mevsimde doğru lastiğin kullanılması. Yaz aylarında, sıcak zeminlerde üstün yol tutuşu, kısa fren mesafesi ve sürüş konforu ancak yaz lastikleriyle mümkün oluyor. Kış koşulları için geliştirilen lastiklerin sıcak havalarda kullanılması ise hem performans kaybına hem de fren mesafesinin uzaması sebebiyle güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Yaz koşullarında üstün performans sunan ve güvenli sürüş ihtiyaçlarına cevap veren Continental’in yaz lastiği ailesi, farklı sürüş koşullarında en iyi performansı vermek üzere geliştirildi. PremiumContact™ 7, konforlu sürüş ve kısa fren mesafesiyle öne çıkarken; SportContact™ 7, sportif yol tutuş ve yüksek hızlardaki denge kabiliyetiyle dikkat çekiyor. EcoContact™ 6, düşük yuvarlanma direnciyle yakıt verimliliği ve sessiz bir sürüş sağlarken; UltraContact ise, uzun kilometre ömrü ve sağlam karkas yapısıyla sıcak zeminlerde dahi dayanıklılık sunuyor. Continental lastikleri, Avrupa’daki bağımsız test kuruluşlarından alınan yüksek performans sonuçlarıyla da tercih sebebi olmaya devam ediyor. Sürücülere de rotaların ve yolun keyfini sürmek kalıyor.