2023 yılı ilk 3 ay sonunda sadece 75 milyon dolarlık ithalat ile 10’uncu sırada yer alan ve %2,6 pay alan Çin’in, 2023’teki yükselişi 2024’ün ilk çeyreğinde de devam etti. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde Çin’den yapılan otomobil ithalatı %443 artışla 409 milyon doları aşarak 3.sıraya yükselmesine ve toplam ithalattan yüzde 10,84 pay almasını sağladı. Çin’e otomobil ihracatımızın olmaması, ithalat sonucunu direkt cari açık olarak yansıttı. İlk 3 ayda 244 milyon dolarlık otomobil ihraç ettiğimiz Almanya’dan aynı dönemde yapılan ithalat ise 643 milyon dolara ulaştı. Böylece Almanya ile dış ticaret açığımız da 3 ay sonunda 398 milyon dolara ulaştı.