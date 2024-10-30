Avrupa Birliği’nin (AB) Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35.3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirmesine Çin’den tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına ağır gümrük vergileri uygulama kararını reddederek, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB’nin Çinli araç üreticilerine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının “adil rekabet” bahanesiyle “haksız rekabet” olan korumacı bir paylaşımı temsil ettiği kaydedildi. Ayrıca ticari anlaşmazlıkların bir “ticaret savaşına” yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Çin, bu kararı tanımıyor ve kabul etmiyor. Ayrıca DTÖ’ye şikayette bulundu. Çin, şirketlerinin hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.



Avrupa Komisyonu, eylül ayının sonlarında Çin'den gelen elektrikli araçlara ithalat vergisi uygulanması için nihai bir karar taslağı önermişti. Dün Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını duyuran Avrupa Komisyonu, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35.3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdiğini duyurmuştu. Karar bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayınlayarak yürürlüğe girecek.