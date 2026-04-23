Milli Piyango Online üzerinden oynanan Çılgın Sayısal Loto’nun 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişi noter huzurunda yapıldı. Sisal Şans tarafından organize edilen çekiliş, Milli Piyango TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Çekiliş sonucunda bu hafta 6 doğru sayıyı bilen çıkmadı. Böylece büyük ikramiye bir kez daha devrederek 915 milyon 107 bin 861 TL seviyesine ulaştı.

6 bilene çıkmayan büyük ödülün yanı sıra, 5 doğru tahmin yapan 6 kişi ise kişi başı 582 bin 762 TL kazanarak önemli bir ikramiyenin sahibi oldu. Diğer kazanç kategorilerinde de çok sayıda oyuncu ödül almaya hak kazandı.

Kazanan numaralar açıklandı

Çekilişin ardından belirlenen şanslı numaralar Milli Piyango Online platformu üzerinden paylaşıldı. Oyuncular, kendi kuponlarını sistem üzerinden kontrol ederek sonuçlara kolayca ulaşabiliyor.

Sayısal Loto nasıl oynanıyor?

Çılgın Sayısal Loto’da katılımcılar 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 adet seçerek kupon oluşturuyor. Oyunda en az 2 doğru bilenler bile farklı ikramiye kategorilerinden kazanma şansı elde ediyor.

İsteğe bağlı olarak eklenen “Süper Star” seçeneği ise oyunculara ekstra kazanç fırsatı sunuyor. Bu özellikle birlikte ana oyuna ek bir sayı daha tahmin ediliyor ve ek ikramiye havuzuna dahil olunuyor. Her çekilişte 6 ana numaranın yanı sıra 1 Joker ve 1 Süper Star numarası da belirleniyor.

Çekiliş günleri

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç kez, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.