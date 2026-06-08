Wisconsin eyaletindeki gezisi sırasında gerçekleşen ve oldukça gergin anlara sahne olan mülakat, Trump’ın stüdyoyu terk etmesiyle son buldu.

California Seçimleri Tartışmayı Alevlendirdi

Röportajın sonlarına doğru sunucu Kristen Welker, California'daki valilik ön seçimlerinin sonuçlarının yavaş açıklanmasını gündeme getirdi. Trump, 2020 başkanlık seçimlerindeki "hile" iddialarını yineleyerek şu an California'da da benzer bir durumun yaşandığını savundu:

"Dört gün geçti ve sonuçlara yaklaşmaya bile yaklaşamadılar. Bunu neden yaptıklarını biliyor musunuz? Çünkü seçimde hile yapıyorlar."

Sunucunun seçimlerde hile yapıldığına dair somut bir kanıtı olup olmadığını sorması üzerine Trump, "Tek yapmam gereken bakmak. Seçim yapıp beş gün sonra kazananı belirlemeye bile yaklaşamamış olmaları sizce uygun mu?" diyerek sert bir çıkış yaptı.

Medyayı ve Sunucuyu Hedef Aldı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte tepkisinin dozunu artıran Trump, California'daki seçim görevlilerini ve ABD medyasının büyük bölümünü "hilebaz" olarak nitelendirdi. Sunucunun kendisini savunmaya çalışması üzerine ise hakarete varan şu ifadeleri kullandı:

"Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız. Bu saçmalıkla onların oyununa geliyorsunuz. Bu seçimlerin hileli olduğunu biliyorsunuz. Sizin televizyon kanallarınız da hileli olduğunu biliyor."

"Artık Yeter, Bırakalım" Diyerek Terk Etti

Seçim tartışmasının ardından televizyon sunucusuyla ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche hakkında da polemiğe giren Donald Trump, daha fazla soru yanıtlamak istemediğini belirterek röportajı tamamen bitirdi.

Oturduğu yerden kalkan Trump, sunucuya dönerek, "Üzgünüm. Artık yeter, bırakalım. Teşekkürler canım. İyi eğlenceler" ifadeleriyle çekim alanını terk etti.