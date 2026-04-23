2026 yılı itibarıyla engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alım sürecinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, bayiden alınan sıfır kilometre araçların doğrudan trafiğe çıkarılması artık mümkün olmayacak. Yeni sistemde, araçların trafiğe çıkabilmesi için belirli teknik ve idari işlemlerden geçirilmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların öncelikle engelli kullanımına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda araca gerekli aparatların montajı yapıldıktan sonra süreç TSE onayıyla başlıyor. Ardından araç TÜVTÜRK istasyonlarında tadilat muayenesine giriyor ve son aşamada noter işlemleriyle ruhsat yeniden düzenleniyor. Tüm bu adımlar tamamlanmadan aracın trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.

Yeni uygulama, güvenlik ve standartların artırılmasını hedeflese de süreçte hem zaman hem de maliyet artışı dikkat çekiyor. Ortalama 10 ila 15 gün süren işlemler için vatandaşların 35 bin TL ile 90 bin TL arasında ek masrafla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Özellikle döviz kuruna bağlı ithal aparat fiyatları toplam maliyetin yükselmesinde etkili oluyor.

Öte yandan düzenleme, yerli üretim araçlara yönelik teşvikleri de güçlendiriyor. ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı getirilirken, yerli üretim modellerde indirim oranının yüzde 45’e kadar ulaştığı belirtiliyor. 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlenirken, bu kapsamda satın alınan araçların satış süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Vergi avantajı sayesinde liste fiyatı 2 milyon TL olan bir aracın yaklaşık 1,1 milyon TL’ye alınabildiği hesaplanırken, uygulama kapsamında Türkiye’de üretilen bazı modeller öne çıkıyor. Bu modeller arasında Togg’un T10X ve T10F’i, Fiat Egea ailesi, Renault Clio ve Megane Sedan, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon yer alıyor.

Yeni düzenleme, engelli bireyler için sunulan vergi avantajını korurken, araçların teknik uygunluk ve güvenlik standartlarını artırmayı amaçlıyor. Ancak artan maliyetler ve uzayan işlem süreci, uygulamanın sahadaki etkilerinin önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacağını gösteriyor.