Özlüce kırsal mahallesinde bir araya gelen çiftçiler, pamuk üretiminde dekar başına sulama ücretinin 2 bin 900 TL’ye, mısır için 2 bin 175 TL’ye, buğday ve arpa için ise bin 160 TL’ye çıkarıldığını belirtti. Çiftçiler, sulama birliğinin belirlediği ücretlerin enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğunu ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

“Kazancımızın büyük kısmı sulama ücretine gidiyor”

Geçen yıla kıyasla yüzde 50 daha fazla sulama ücreti ödediğini söyleyen çiftçi Sabri Karaca, “Kazandığımızı suya veriyoruz. Sulamanın maliyeti çok yüksek. 50 dönüm arazi için geçen yıl 100 bin lira ödüyordum, bu yıl 150 bin lira ödemek zorundayım” dedi.

Üretim alanını düşürmek zorunda kaldığını belirten çiftçi Adnan Öztürk ise, “Eskiden 200 dönüm ekiyordum, şimdi 50 dönüme düştüm. Ziraat odası başkanları ne iş yapıyor? Cumhurbaşkanı yazın hepsini Ankara’ya çağırdı, sadece alkış çalmak için gittiler. Hiçbiri çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmedi” diyerek tepkisini dile getirdi.

Desteklemeler yetersiz kalıyor

Çiftçiler, devlet desteklerinin yetersiz kaldığını ve sulama birliğinin ücret artışlarının destekleri fazlasıyla aştığını belirtti. Çiftçi Bilal Zeren, “2021 yılında pamuk için dönüm başına 200 TL sulama ücreti ödedik ve devletin verdiği 550 TL’lik desteklemenin yüzde 37’si sulamaya gitmişti. Ancak bu yıl 2 bin 900 TL sulama ücreti ödemek zorundayız ve aldığımız destekleme sadece 800 TL. Yani kazancımızın yüzde 250’sini sulama ücretine veriyoruz” dedi.

Sulama birliği, artan maliyetlerin elektrik giderlerinden kaynaklandığını öne sürse de çiftçiler, sayaçların bağımsız denetlenemediğini ve gerçek maliyetlerin şeffaf olmadığını belirterek bu açıklamalara şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

“Çiftçiler zarar ediyor”

Ziraat Mühendisi Abdurrahman Aydoğdu, çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle sürekli zarar ettiğini vurgulayarak, “Suruçlu çiftçiler büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sulama ücretleri çok yüksek, üreticiler sürdürülebilir bir şekilde tarım yapamaz hale geldi” dedi.

Çiftçiler, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını talep ederek, sulama ücretlerinde indirim yapılmasını ve devletin üreticileri destekleyici adımlar atmasını istedi.